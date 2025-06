Titelgevecht Rico Verhoeven tijdens Glory 100 duur om live te zien, maar via slim trucje tóch gratis

De Nederlandse fans van Rico Verhoeven kunnen hun geluk niet op. Het aanstaande gevecht van de Nederlandse kickbokslegende op het jubileumtoernooi Glory 100 wordt, via een omweggetje, gratis te zien. De partij tegen de Rus Artem Vakhitov zal daarmee mogelijk duizenden extra kijkers trekken.

Glory wilde van het honderdste evenement in de geschiedenis van de kickboksorganisatie een groot feest maken. Tientallen partijen waren eerst over twee opeenvolgende dagen gepland, maar op die beslissing moest de organisatie terugkomen. Daardoor is zaterdag 14 juni de grote dag van Glory 100, met een nieuw titelgevecht van Rico Verhoeven als hoogtepunt.

Goed nieuws voor Glory-fans: tegenstander Rico Verhoeven keert terug in de ring en aast op rematch Levi Rigters gaat zijn comeback maken bij Glory na een schouderblessure. Eerder werd bekend dat hij niet zou deelnemen aan het grootste toernooi van het jaar: Last Heavyweight Standing. Op Instagram maakt de kickbokser bekend dat hij in augustus alsnog instroomt in de tweede fase van het toernooi.

Van Videoland naar DAZN

Het gevecht tegen de Rus in het zwaargewicht zal voor veel fans gratis te zien zijn. Niet op een Nederlandse zender, maar op streamingsdienst DAZN. Dat is een grote internationale organisatie die al veel vechtsporten uitzendt. DAZN nam de rechten over van Videoland (RTL), waar de Glory-gevechten een tijdlang te zien waren.

Flinke domper voor vechtsportfans: Glory beëindigt Nederlandse overeenkomst Nederlandse vechtsportfans zullen vanaf heden niet meer via de bekende kanalen naar de Glory-evenementen kunnen kijken. De overeenkomst met Videoland wordt namelijk beëindigd.

Pay-per-view

Mensen die de partij tussen de King of Kickboxing en Vakhitov én de andere gevechten willen zien, moeten diep in de buidel tasten. Een pay-per-view, waarbij je dus voor de hele uitzending betaalt, kost 24,99 euro. Een (langdurig) abonnement is niet nodig. Maar via een slim trucje is Glory 100 alsnog gratis te zien

Aanstaande tegenstander van Rico Verhoeven wakkert het vuur aan: 'Dit gevecht maakt mij de beste kickbokser ooit' Artem Vakhitov staat voor zijn grootste uitdaging: een gevecht tegen Rico Verhoeven, de onbetwiste koning van het zwaargewicht kickboksen. Op 14 juni in Ahoy Rotterdam wil de Russische uitdager Verhoeven van zijn troon stoten en zich vestigen als één van de besten ooit in zijn gewichtsklasse. Ondanks Verhoevens ongeslagen status is Vakhitov vastberaden geschiedenis te schrijven.

Trucje: gratis proefperiode

Glory geeft zelf een tip om ieder geval het jubileumgevecht gratis te kunnen zien. De proefperiode voor DAZN is namelijk zeven dagen gratis en met een goede timing ben je dus spekkoper. Op 14 juni is de jubileumavond van de kickboksorganisatie, dus als je slim bent maak je vlak voor die zaterdag een account aan en koop je 'gratis' de pay-per-view bij DAZN.

Grote namen

In totaal staan er twintig gevechten gepland tijdens Glory 100. Niet alleen het titelgevecht van de 36-jarige Verhoeven bij de zwaargewichten staat in de spotlights. Tarik Khbabez verdedigt bij de lichtzwaargewichten ook zijn titel tegen Sergej Maslobojev. Daarnaast komen publiekstrekkers als Jamal Ben Saddik, Bahram Rajabzadeh en Tariq Osaro ook in actie voor de volgende ronde van het zwaargewichttoernooi van Glory.

Glory 'luistert naar de fans' en gooit schema overhoop: meerdere vechters teleurgesteld Glory 100 zou een groots jubileumevent worden voor de kickboksorganisatie, maar er is een flinke kink in de kabel gekomen. Een van de vechters die op vrijdag 13 juni in actie zou komen, brengt in een video op TikTok opmerkelijk nieuws naar buiten.

Twaalfde gevecht om wereldtitel

In december 2024 vocht Verhoeven voor de twaalfde keer om zijn wereldtitel. Toen won hij van 'kroonprins' Levi Rigters. Zijn gevecht tegen Vakhitov wordt dus zijn dertiende keer en het is maar de vraag hoe veel partijen de Nederlander nog krijgt en wil.