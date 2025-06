Topkickbokser Badr Hari (40) is op vakantie gegaan met Eefje Plet. Het heeft er alle schijn van dat de veertien jaar jongere Plet zijn nieuwe liefde is. Ze zijn daar niet heel expliciet over, al laten ze regelmatig sterke hints achter die daar op wijzen.

Hari had van 2012 tot 2015 een relatie met Estelle Cruijff. Daarna kreeg hij opnieuw een relatie met Daphne Romani. Ze kregen drie kinderen: Houda (2012), Ayyah (2016) en Noah (2019). In 2022 gingen ze uit elkaar. In februari 2025 mishandelde Hari Romani tijdens een ruzie, waarvoor hij werd gearresteerd.

Badr Hari leek zijn relatie met Plet te bevestigen op 18 september 2024 via een Instagram-post. In deze post deelde hij een foto van henzelf samen, vergezeld van de tekst: "I loved her and she loved us."

Tripje

In een reeks foto's op Instagram laat Plet zien dat zij en Hari zich prima vermaken tijdens een trip. Ze toont fraaie gebouwen, koele drankjes, verlokkelijke stranden en ook een foto van zichzelf, terwijl ze op een ligbed plaatsneemt en iets op haar telefoon doet.

Die foto is wellicht genomen door Hari, die dan weer ook zelf op de gevoelige plaat is vastgelegd. De kickbokser is gehuld in een witte broek en eveneens lichtkleurig shirt, terwijl hij over een paadje loopt. Ook is er een foto waarop een lieveheerstbeestje over de nek van Hari kruipt.

Genoten

In een reactie vraagt iemand: "Ziet er geweldig uit. Hebben jullie genoten?" Dat kan Plet volmondig beamen: "En of we hebben genoten."

Bij de bond Glory heeft Hari in de laatste jaren geen enkele partij gewonnen. Zijn reeks verliespartijen omvatte ook twee clashes met Rico Verhoeven. Die verdedigde op zijn beurt afgelopen weekend bij Glory 100 met succes zijn kampioensgordel in het zwaargewicht.

Rico Verhoeven

Daags daarna vroeg Humberto Tan op tv of hij weer tegen Hari wil vechten. Daarop kwam een opmerkelijk antwoord. Nog een keer kickboksen tegen 'bad boy' Badr, dat lijkt hem 'niet logisch'. Hij won al tweemaal van de levende legende en in de afgelopen jaren heeft Hari bij Glory geen enkele partij gewonnen.

Maar Verhoeven heeft een ander idee: boksen tegen Hari. "Dat lijkt me wel heel cool. Fit genoeg is hij volgens mij wel. Maar ik weet niet of hij dat wil. Alleen onze handen, wie weet."