Levi Rigters heeft zijn eerste partij gewonnen tijdens Glory 104. Hij stond tegenover de Rus Asadullah Nasipov in de tweede ronde van het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing. In de derde ronde schopte hij Nasipov knock-out met een knie.

De eerste twee rondes hield de Rus redelijk stand tegenover Rigters, maar tegen het einde van de tweede ronde raakte hij zichtbaar vermoeid. In de derde ronde kon Rigters snoeihard uithalen met een knie die dwars door de dekking van Nasipov ging, waardoor de Rus direct naar het canvas ging.

Tweede knock-out in toernooi

In eerste instantie kreeg Nasipov acht tellen, maar al gauw werd duidelijk dat hij niet meer op zou staan, waardoor Rigters opnieuw opnieuw op knock-out heeft gewonnen in het prestigieuze zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing. Tijdens zijn eerste gevecht in het toernooi won Rigters ook op knock-out. Met een spinning back kick werkte hij Jamal Ben Saddik toen naar het canvas.

Russische tegenstander

Sinds het uitbreken van het conflict tussen Rusland en Oekraïne voerde Glory een verbod in op Russische kickboksers. Met de introductie van het Last Heavyweight Standing-toernooi lijkt Glory dat verbod echter te hebben opgeheven, waardoor Russische zwaargewichten opnieuw de kans kregen om aan het toernooi deel te nemen.

Asadulla Nasipov maakte dankbaar gebruik van die gelegenheid en vocht in april, tijdens de eerste fase van het toernooi, tegen de Turks-Nederlandse Murat Aygün. Nasipov won dat gevecht, maar strandde in juni in de halve finale tegen Anis Bouzid. In augustus greep de Rus een tweede kans, tijdens de kwalificatieronde van de tweede fase van het toernooi. Daar versloeg hij Yuri Farcas, waardoor hij het zaterdag in de tweede ronde van fase twee mocht opnemen tegen Rigters.

Schouderblessure

Rigters nam niet deel aan de eerste fase van het toernooi, omdat hij destijds kampte met een schouderblessure. Het 30-jarige zwaargewicht begon zijn deelname aan het prestigieuze toernooi daarom pas in augustus, tijdens de tweede fase. Daar trof hij Jamal Ben Saddik, een tegenstander tegenover wie hij nog niet eerder had gestaan.

Een gevecht tussen de twee populaire zwaargewichten had eigenlijk al drie jaar geleden moeten plaatsvinden, maar werd destijds op het laatste moment afgelast vanwege rellende supporters. In augustus versloeg Rigters Ben Saddik uiteindelijk met een knock-out na een spinning back kick.