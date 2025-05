Topkickbokser Rico Verhoeven gooit de remmen helemaal los: 'Wil je me op de zenuwen werken?'

Rico Verhoeven neemt het over enkele weken in de ring op tegen Artem Vakhitov tijdens Glory 100. In de tussentijd is hij naast trainen ook druk bezig met allerlei andere dingen, zoals het vullen van zijn sociale media.

De kickbokser plaatste op woensdagochtend een plaatje waarin hij op komische wijze de draak stak met zijn partner. Op het plaatje is te zien hoe Verhoeven zijn vriendin ten huwelijk vraagt. Boven zijn hoofd staat een tekstballon met daarin: "Wil je mij mijn hele leven op de zenuwen werken?" Van Beenen reageerde gevat op de post. "Hahaha, dit is pas het begin", waarop Verhoeven reageerde dat hij er klaar voor is.

Verkooptraining

Enkele dagen geleden verscheen de kickbokser ook in een grappig filmpje op het account van Marc Dijk, een ondernemer die verkooptrainingen geeft. In deze video leert Verhoeven hoe een auto te verkopen.

Dit doet de kickbokser echter op zeer hardhandige wijze. Hij pakt de klant bij zijn nek en duwt hem vervolgens op de motorkap, waarna de koper gedwongen een handtekening onder een contract zet. Vervolgens wordt de klant door de kickbokser in de auto getrap. Done deal!

Dieet

Verhoeven is geen onbekende als het gaat om komische video's te maken. Ze plaatste hij eerder deze maand ook een video waarin te zien is hoe hij een maaltijd voorbereidt. Hij maakt een bakje havermout klaar terwijl hij door zijn sociale media scrollt. Dan ziet hij ineens een filmpje van iemand die vertelt dat havermout helemaal niet goed voor je is.

Dus besluit de kickbokser zijn havermout links te laten liggen. In plaats daarvan kiest hij voor drie eieren, totdat hij een video tegenkomt waarin wordt beweerd dat ook eieren ongezond zijn.

'Komkommers of fruit moeten dan wel goed voor je zijn', denkt Verhoeven hoopvol. Maar ook dat wordt snel de grond in geboord: volgens de video's in zijn tijdlijn zijn zelfs groenten en fruit niet goed om te eten.

Zijn volgers zijn het ermee eens. "Exact dit", reageerde iemand onder zijn post. "Zo herkenbaar! Tegenwoordig kan niks meer...", schreef een ander.

Wanneer hij vervolgens ontdekt dat zelfs een simpel glas water ‘slecht’ zou zijn, barst Verhoeven uit in frustratie. Volgens de kickbokser is het onmogelijk om nog normaal iets te eten als je ondertussen sociale media volgt.

Verhoeven VS Vakhitov

Over enkele weken stapt Verhoeven de ring in voor een van zijn meest grootste gevechten van de afgelopen jaren. Zijn tegenstander is Artem Vakhitov, die voorafgaand aan het gevecht al harde woorden uitsprak.

In een interview met De Telegraaf richtte Vakhitov zich op de zwakke punten van Verhoeven en onthulde daarbij meteen zijn strategie. Hij gaf aan een extreem hoog tempo te willen hanteren, zodat Verhoeven volgens hem ‘geen moment krijgt om op adem te komen’.

"Nou dat zou een keer fijn zijn", reageerde Verhoeven lachend op de uitspraken van zijn tegenstander. "In heel veel andere wedstrijden heb ik dat wel gehad", zo voegde de Nederlander eraan toe in gesprek met De Telegraaf.

Koeltjes

De kickbokser ging nog verder in op de uitspraken van zijn tegenstander, maar bleef erg koeltjes. " Ik ben klaar voor het hoge tempo, ik heb er zin in en het zou heel raar zijn als hij zijn gameplan aan de voorkant al laat weten, om vervolgens helemaal wat anders te gaan doen. Maar ook dan is het goed. Ik ben overal klaar voor. Ik heb er vooral heel veel zin in. Als hij denkt dat hij harder en méér kan werken dan ik, dan mag hij dat bewijzen."

Op 14 juni zullen we weten wie van de twee als winnaar uit het gevecht zal komen.