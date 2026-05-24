De woede was van het gezicht van Dennis Krauweel af te lezen. Nog geen minuten nadat scheidsrechter een einde maakte aan het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk, stormde de trainer de ring in om verhaal te halen. Want zijn pupil had wereldkampioen boksen kunnen worden én dat werd hem, zo vindt Krauweel, ontnomen.

Usyk sloeg Verhoeven in de elfde en voorlaatste ronde neer met een rechtse uppercut, waarna de scheidsrechter de Nederlander acht tellen gaf. Verhoeven ging verder, maar de arbiter besloot de wedstrijd alsnog te beëindigen. Het gevecht ging om de wereldtitel van de prestigieuze boksbond WBC. "Het is een grote schande dat hij het gevecht heeft gestopt", zei Krauweel vlak na afloop. "Dit had echt nooit mogen gebeuren." Een bevredigend antwoord kreeg hij niet van de scheidsrechter. "Dat kan ook niet, want hij had ze aan de laatste ronde moeten laten beginnen."

'Dit is echt een dieptepunt voor het boksen'

Krauweel was ervan overtuigd dat Verhoeven nog prima in staat was door te gaan. "Ik vond dat Rico nog scherp was na die uppercut. Hij keek me recht in de ogen aan. Hij wist precies waar hij was. Hij was niet aangeslagen in de zin dat hij totaal weg was. Hij had nog zeker een ronde gekund. Dit is echt een dieptepunt voor het boksen." Die mening wordt breed gedeeld. Analisten Alistair Overeem en Tony Bellew bij DAZN vonden het besluit van de scheidsrechter eveneens voorbarig. "Hij had die kans moeten krijgen", aldus Bellew. "Op basis van punten had hij dan misschien nog kunnen winnen."

De trainer van Verhoeven ging nog een stap verder. Krauweel had het gevoel dat er meer achter zat dan een verkeerde beslissing alleen. "Ze wilden echt niet dat een kickbokser hier wereldkampioen boksen ging worden. Dat voelde ik aan alles." Trainer Peter Fury, eveneens lid van Team Verhoeven, deelde de kritiek op de stop maar was realistischer over het verloop. "Waarschijnlijk had hij de twaalfde ronde niet meer door gekund. Maar de stop was te vroeg."

Ongelofelijk optreden

Ondanks de teleurstelling overheerste bij Fury ook bewondering. "Deze gast, Rico Verhoeven, is ongelooflijk. Wat een optreden. Hij heeft iedereen trots gemaakt." Verhoeven zelf sloot zich daarbij aan. "Ik was zo dichtbij. Ik denk dat we evenveel punten bij elkaar hadden gebokst. Ik ben erg trots", zei hij na afloop. Hij had ook kritiek op de scheidsrechter. "Of laat me echt knock-out gaan, of laat ons doorgaan tot de bel klinkt. Maar ik ben blij dat ik deze kans kreeg."

Rematch in de maak?

De avond eindigde met een opvallend vooruitzicht. Organisator Turki Al Sheikh liet direct weten een rematch te willen, ditmaal in Nederland. Verhoeven reageerde voorzichtig. "Ik beslis het niet. Dat ligt aan de organisatie. We zullen zien." Krauweel is ondertussen al vol vertrouwen over wat zijn pupil nog in petto heeft. "Er is geen bokser die tegen Rico wil kickboksen. Als Rico iets wil in de vechtsport, dan kan hij dat. Ook als hij 37 jaar is."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover