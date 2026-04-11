Zaterdagavond boksen zwaargewichten Tyson Fury (37) en Arslanbek Makhmudov (36) tegen elkaar in Londen. Fury is afgeslankt en wil een statement maken tegen de Rus. We vertellen je waar je het gevecht kan zien en hoe laat het (ongeveer) begint.

De vorig jaar gestopte Britse bokser Tyson Fury keert opnieuw terug in de ring. De voormalig wereldkampioen zwaargewicht heeft er een handje van om zijn pensioen aan te kondigen en dan weer terug te keren. Hij wil, afhankelijk van hoe dit gevecht verloopt, ook nog tegen Anthony Joshua boksen.

"Ik ben blij om terug te zijn", zei de Engelsman. "Mijn hart ligt altijd al in de bokssport en dat zal ook altijd zo blijven." Ook Makhmudov keek uit naar het gevecht. "Ik ben ontzettend blij met deze kans", zei de Rus. "Tyson Fury is een geweldige kampioen geweest. Ik zal meer dan ooit voorbereid zijn om met een enorme overwinning naar huis te gaan."

Waar is Tyson Fury tegen en Arslanbek Makhmudov te zien?

De bout tussen The Gypsy King, Tyson Fury dus, en The Lion Arslanbek Makhmudov wordt gestreamd op Netflix. Om in te schakelen heb je een abonnement nodig op het platform. Het is geen pay-per-view evenement, een normaal abonnement is voldoende.

De main card in het Tottenham Hotspur Stadium begint om 20.00 uur. De ringwalk voor het hoofdgevecht tussen Fury en Makhmudov begint om circa 23.00 uur. Onder voorbehoud dat de gevechten ervoor niet leiden tot vertragingen.

Comeback

Fury kondigde begin vorig jaar voor de vierde keer zijn afscheid aan, nadat hij eerder was gestopt in 2013, 2017 en 2022. Hij verloor in december 2024 een titelgevecht tegen de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk. De jury oordeelde na twaalf ronden unaniem in het voordeel van Usyk. De Brit zei later dat de jury een fout had gemaakt met zijn beslissing.

Fury en Makhmudov vechten in het Tottenham Hotspur Stadium in het noorden van Londen. Vrijdag werden de kemphanen gewogen. Fury woog ruim 120 kilogram en dat is voor zijn doen scharminkelig. Bij zijn vorige gevecht, tegen Oleksandr Usyk, woog hij circa 7 kilo meer.