TV-gids: zo kijk je gratis en live naar Glory 99, met Jamal Ben Saddik, Tariq Osaro en Benjamin Adegbuyi

Het is komend weekend tijd voor Glory 99, met toppers al Jamal Ben Saddik, Tariq Osaro en Benjamin Adegbuyi. Lees hier op welke streamingsdienst je gratis en live kijkt naar de gevechten in Ahoy Rotterdam. En nee, het is géén Videoland meer.

Het belooft een bomvol programma te worden in de havenstad. Het is vanaf 19.00 uur raak in Ahoy met liefst zestien gevechten. Naar verwachting is de show rond de klok van 23.00 uur voorbij. Het main event is de strijd tussen Ben Saddik en de Roemeen Cristian Ristea, dat naar schatting om 22.45 uur begint.

Opvallend: Rico Verhoeven stoomt markante kickbokser klaar voor gevecht met Jamal Ben Saddik Cristian Ristea wist precies wie hij moest inschakelen om erachter te komen hoe hij Jamal Ben Saddik moet verslaan. De Roemeense kickbokser werd gespot tijdens een trainingssessie met niemand minder dan Rico Verhoeven.

Dat is natuurlijk lang niet het enige gevecht. Ook het zwaargewicht Bahram Rajabzadeh komt in actie tegen de 37-jarige Brian Douwes. Leuk feitje over de Bad Boy uit Beverwijk: hij won ooit van Rico Verhoeven. Daarvoor moeten we wel terug naar 2006, bij een 'Gala In' in Beverwijk. Ook won Douwes in 2015 van Ben Saddik. Hij keert na acht jaar terug bij Glory.

Complete programma Glory 99

19.00 | Miroslav Vujovic vs. Colin George

19.15 | Rade Opačić vs. Nico Horta

19.30 | Nabil Khachab vs. Miloš Cvjetićanin

19.45 | Brian Douwes vs. Bahram Rajabzadeh

20.00 | Petr Romankevich vs. Luigi Gashi

20.15 | Sofian Laïdouni vs. Oleh Pryimachov

20.30 | Nicolas Wamba vs. Uku Jürjendal

20.45 | Ionuț Iancu vs. Cihad Kepenek

21.00 | Alin Nechita vs. Ahmed Krnjić

21.15 | Nathan Cook vs. Anis Bouzid

21.30 | Asdren Gashi vs. Nidal Bchiri

21.45 | Asadulla Nasipov vs. Murat Aygün

22.00 | Tariq Osaro vs. Benjamin Adegbuyi

22.15 | Yuri Farcaș vs. Iraj Azizipour

22.30 | Sina Karimian vs. Tomáš Možný

22.45 | Jamal Ben Saddik vs. Cristian Ristea

Waarom de tegenstander van Rico Verhoeven pas geleden een contract bij de UFC weigerde Het scheelde niet veel of Rico Verhoeven had een andere tegenstander gehad dan de Rus Artem Vakhitov tijdens Glory 100 op 14 juni. De Nederlander is fan van de Rus, die een enigszins opvallend vechtverleden heeft. Zo stond hij een paar maanden terug nog op het punt om een contract in de UFC te tekenen.

Waar kan ik live naar Glory 99 kijken?

Glory 99 is live te zien op DAZN, de nieuwe uitzender van de kickboksorganisatie. Je kan daar vanaf 19.00 uur inschakelen om de hele avond live te volgen. Normaal gesproken heb je daar een abonnement voor nodig, maar ditmaal hoef je je alleen te registren voor DAZN.

Rico Verhoeven

Verhoeven ontbreekt bij Glory 99, maar zal bij de honderdste editie van het evenement wél zijn opwachting maken. Daarin strijdt hij om de wereldtitel tegen de relatief onbekende Artem Vakhitov. The King of Kickboxing is inmiddels al ruim tien jaar de allerbeste bij de zwaargewichten.