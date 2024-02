UFC-ster daagt Jake Paul (vriend Jutta Leerdam) uit: 'Wil graag tegen hem vechten'

Tony Ferguson, een grote naam binnen de UFC-wereld, heeft Jake Paul uitgedaagd voor een gevecht. Daarvoor zal hij wel eerst de overstap naar het boksen moeten maken.

Ferguson, van origine een MMA'er, heeft al eerder zijn interesse getoond om de bokswereld te betreden. De 40-jarige Amerikaan kende tussen 2013 en 2019 een indrukwekkende reeks van twaalf overwinningen. Zo versloeg hij mannen als Rafael dos Anjos, Anthony Pettis en Donald Cerrone.

Die reeks kwam ten einde tegen Justin Gaethje. Daarna verloor hij zes keer. De laatste keer was tegen Paddy Pimblett in december, waarmee hij een twijfelachtig record evenaarde: dat van BJ Penn voor de meeste opeenvolgende verliezen in de UFC.

Jake Paul uitgedaagd door UFC'ers

Maar dat kan Ferguson allemaal niks schelen. Hij wil gewoon doorgaan met vechten. En wel tegen Jake Paul, de vriend van schaatsster Jutta Leerdam. "Ik ga eerlijk met je zijn, ik daag Jake uit", zei hij in de JAXXON Podcast. "Ik zou graag tegen hem vechten. Ik praat niet met veel mensen of daag ze uit, maar Jake is de enige..."