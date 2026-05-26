Ex-kickbokser Remy Bonjasky leerde zijn vrouw Renate in 2014 kennen in Amsterdam. Hoewel zij nog op Curaçao woonde, sloeg de vonk al snel over. Nu keert het koppel terug naar het eiland om hun relatiegeheimen met de wereld te delen.

De twee zijn namelijk te zien in het programma Mi Dushi: Wat is dan liefde? van presentator Wilfred Genee. Hij gaat op Curaçao in gesprek met bekende liefdeskoppels over het geheim van hun succesvolle relatie. Hij spreekt met de geliefden in hun eigen villa en reist naar bijzondere locaties, verspreid over het eiland. Met ruimte voor mooie herinneringen, verrassende onthullingen en ontroerende momenten.

Voor Remy en Renate zit het tropische eiland vol mooie herinneringen. Daar bloeide hun liefde namelijk op. De twee leerden elkaar kennen in Amsterdam, maar Renate woonde op dat moment nog op Curaçao. Ze werkte als manager retail operations voor het Caraïbisch gebied bij MAC Cosmetics.

Langeafstandsrelatie

Ze woonden dus zo'n 8000 kilometer uit elkaar, maar dat hield ze niet tegen om elkaar beter te leren kennen. "Dat was zeker lastig, al hadden we elke dag urenlang contact met elkaar via Facetime en Skype", vertelde Renate ooit in gesprek met Noveau. "Maar als je zo verliefd bent, wil je eigenlijk bij elkaar zijn. Dus na zes weken kocht ik een ticket en stapte ik op het vliegtuig, een dag eerder dan ik je had verteld, als verrassing", aldus de drievoudig K1-zwaargewichtkampioen.

Een halfjaar later verhuisde Renate terug naar Nederland en in 2021 trouwden ze. Inmiddels werken ze zelfs samen. Renate is manager bij de Bonjasky Academy,

Wilfred Genee

Genee verbleef de afgelopen weken in Curaçao vanwege de uitzendingen van Vandaag Inside vanaf het eiland. Hij vertrok al wat eerder dan zijn collega's Johan Derksen en René van der Gijp om het interviewprogramma te maken. Mi Dushi: Wat is dan liefde? is begin augustus op tv te zien.

