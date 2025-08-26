De dopingzaak rond Sergej Maslobojev heeft de kickbokswereld opgeschud. De Litouwer heeft zijn wereldtitel bij de light-heavyweights ingeleverd na een positieve test. Het nieuws opent de deur voor nieuwe kanshebbers. Tarik Khbabez, die in juni zijn titel aan Maslobojev verloor tijdens Glory 100, reageerde direct op de situatie tegenover Sportnieuws.nl: "Ik heb gewoon verloren, of hij nou doping heeft gebruikt of niet, dat maakt niks uit. Ik hoef die titel niet terug te krijgen."

Khbabez meldt dat het onderzoek naar de 38-jarige Maslobojev volgens Glory nog wel een tijd in beslag kan nemen. Voor de vechter is het geen optie om daarop te wachten. "Er is een onderzoek gaande, maar dat duurt drie, vier maanden. Om hem nu te diskwalificeren en dat ik de titel dan pas terugkrijg, dat heeft geen nut", aldus Khbabez.

Hij geeft aan snel weer de ring in te willen nadat hij ruim twee maanden geleden zijn titel kwijtraakte tegen de inmiddels positief geteste Litouwer: "Ik ben wel de eerstvolgende om weer voor de titel te vechten. Maakt mij niet uit tegen wie – Bahram (Rajabzadeh, red.), Mory (Kromah, red.) – maar ik móet de eerstvolgende zijn." Daarnaast wil hij dat zijn resultaat tegen Maslobojev wordt geschrapt. "Ik hoef de titel niet terug, maar ik wil wel dat ze die verliespartij weghalen. Dan kan ik me weer bewijzen voor de titelpartij", legt hij uit

Andere gegadigden

Ondertussen kijkt de rest van de divisie mee. Maslobojev heeft zijn titel ingeleverd vanwege het lopende onderzoek en dus moet er wel een nieuwe kampioen gaan komen. Bahram Rajabzadeh heeft van Glory eerder al de belofte gekregen dat hij voor de titel mag vechten en wordt dan ook gezien als belangrijke kandidaat.

Ook Mory Kromah speelt een rol: hij kwalificeerde zich voor de volgende ronde van het Last Heavyweight Standing toernooi en vocht afgelopen weekend nog bij Glory 103. Kromah, die ook vecht in de light heavyweight-divisie, liet tegenover Sportnieuws.nl weten dat hij pas in december opnieuw de ring in stapt. Daarmee moet Glory bepalen wie het eerst voor de vacante titel in aanmerking komt.

De situatie rond de vacante titel is nog onzeker. Glory onderzoekt de zaak rond Maslobojev, terwijl verschillende vechters zich opwerpen als kanshebber. Khbabez heeft duidelijk gemaakt dat hij zichzelf als eerstvolgende kandidaat ziet, maar de uiteindelijke beslissing ligt uiteraard bij de organisatie.