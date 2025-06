Veelbesproken Jamal Ben Saddik op oorlogspad: 'Hij gaat voelen wie ik ben'

Glory-topkickbokser Jamal Ben Saddik is vol vertrouwen over zijn kansen tegen de Frans-Algerijnse Sofian Laïdouni tijdens Glory 100. Het jubileumgala markeert ook voor Ben Saddik een bijzonder moment: dertien jaar geleden, op 21-jarige leeftijd, maakte hij zijn debuut tijdens Glory 2. "Een mijlpaal voor ons beiden", aldus de 2,05 meter lange vechter in gesprek met deze site.

Op papier lijken Ben Saddik en zijn tegenstander Laïdouni aan elkaar gewaagd: allebei hebben ze 38 overwinningen op hun naam. Laïdouni leed weliswaar vijf nederlagen minder, maar Ben Saddik scoorde tien knock-outs meer. Toch zegt dat niet alles. Beide vechters hebben totaal verschillende tegenstanders getroffen, en dat realiseert de Marokkaans-Belgische kickbokser zich maar al te goed. "Ik weet zeker dat hij nog geen tegenstander als ik heeft gehad," zegt hij zelfverzekerd tegen Sportnieuws.nl.

Gameplan

Tegelijkertijd onderschat hij Laïdouni niet: "Het is zeker een sterke en explosieve tegenstander." Dat weet ook Nabil Khachab, Ben Saddiks teamgenoot bij SB Gym, die twee jaar geleden op punten verloor van de Frans-Algerijnse kickbokser.

Bruikbare tips heeft Khachab voorlopig nog niet kunnen geven. "Ik heb Nabil nog niet kunnen spreken," zegt Ben Saddik. "Hij is zelf op trainingskamp in Thailand. Maar Saïd (El Badaoui, red.) is de trainer en hij heeft een gameplan voor mij uitgestippeld. Daar vertrouw ik op, net als in mijn vorige partijen. Het is aan mij om dat uit te voeren - en dat ga ik doen."

'Hij gaat voelen wie Ben Saddik is'

Over het gameplan, dat zoals vaak in nevelen is gehuld, zegt Ben Saddik: "Het is niet zozeer hetgeen wat hij (Laïdouni, red.) niet weet, maar het is vooral wat hij gaat voelen. Daar draait het om. Wanneer de bel gaat, weet ik zeker dat hij drie ronden lang gaat voelen wie Ben Saddik is. Want nogmaals: een tegenstander als ik heeft hij nog niet gehad."

Jubileum om trots op te zijn

Glory 100 is niet alleen een jubileum voor de organisatie, maar ook voor Ben Saddik. De 34-jarige kickbokser maakte zijn debuut op 21-jarige leeftijd tijdens Glory 2 en is een van de weinige kickboksers, misschien wel de enige, die al zo lang actief is binnen de organisatie.

"Fantastisch," zegt hij terugblikkend op zijn tijd binnen de organisatie. "Zowel Glory als ik zijn naar een hoog niveau gegroeid. Ik heb veel titelwedstrijden en beukpartijen meegemaakt. Een mijlpaal voor ons beide. En ik heb me als vechter sterk ontwikkeld tijdens alle Glory-evenementen waarin ik heb gestaan. Daar kan ik trots op zijn."

Op oorlogspad

Aanvankelijk zou het jubileumevenement twee dagen duren, maar uiteindelijk werd het programma teruggebracht naar één dag. Daardoor is de partij van de Marokkaans-Belgische kickbokser een dag opgeschoven. "Voor mij verandert er niet zo veel. Ik ben sowieso klaar voor een oorlog, als het niet vrijdag is, dan wel zaterdag," zegt hij lachend.