Video | Alex Pereira wint titelgevecht door deze spectaculaire hoge trap

Alex Pereira heeft zijn UFC-titel zaterdagavond op spectaculaire wijze geprolongeerd. Bij UFC 303 gaf hij Jiri Prochazka een hoge trap na dertien seconden in de tweede ronde. Zijn tegenstander ging direct naar de grond.

Pereira moest al voor de tweede keer in drie maanden tijd zijn titel verdedigen in de lichtzwaargewichtsklasse. Maar het leek de Braziliaan geen moeite te kosten. Aan het einde van de eerste ronde sloeg hij de Tsjech al naar de grond, maar toen ging nét de bel.

Prochazka begon mogelijk nog een beetje wibbly wobbly - zoals Conor McGregor zou zeggen - aan de tweede ronde, want hij werd direct naar de grond gewerkt. Daar kreeg hij nog een paar rake tikken van Pereira, waarna de scheidsrechter het genoeg vond.

🥊🇺🇸 | #UFC303 | Er lijkt geen maat te zitten op Alex Pereira. De Braziliaan wint opnieuw van Jiri Prochazka...ditmaal via een spectaculaire hoge trap!!



📺Kijk live naar de UFC op HBO Max!! pic.twitter.com/HBSz8Abqzp — UFC op Eurosport (@UFCopEurosport) June 30, 2024

Pereira pakte een half jaar geleden juist de titel af van Prochazka, via een technische knock-out. Veel mensen vonden dat de scheidsrechter te vroeg ingreep, waardoor deze rematch op zijn plaats leek. De 36-jarige Pereira liet er ditmaal, in Las Vegas, Nevada, geen twijfel over bestaan wie de betere vechter is.

Titels in meerdere gewichtsklasses

Pereira maakte eind 2021 de overstap van Glory naar UFC. In januari van dat jaar werd hij nog de eerste vechter die in het bezit was van twee gordels bij Glory, nadat hij in bezit was van de titel bij het middengewicht en het lichtzwaargewicht.

In 2022 pakte hij bij de UFC direct de titel in het middengewicht. Sinds een half jaar is hij dus in het bezit van de titel bij het lichtzwaargewicht.