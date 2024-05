Vissen helpt Bahram Rajabzadeh ter voorbereiding op gevechten tijdens Glory: 'Kom hier voor mijn vrede en rust'

Bahram Rajabzadeh gaat op 8 juni de ring in tijdens de Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy. Om zich optimaal klaar te stomen voor het evenement, maakt de man uit Azerbeidzjan gebruik van een rustgevende en bijzondere hobby: vissen vangen.

Glory volgt de kickbokser als hij in Duitsland met bekenden van hem gaat vissen. Het is iets wat Rajabzadeh graag doet, al gaat het hem niet om het vangen zelf. "We komen hier niet alleen om te vissen. We komen hier voor onze vrede en onze rust", zo vertelt hij vlak bij het water.

De liefde voor rust in de natuur is groot, die liefde voor kickboksen is ook enorm bij Rajabzadeh. "Voor Glory vechten is een droom voor velen. Het was ook mijn droom. En ik heb het bereikt", vertelt hij. "Dat betekent veel voor me. Het vergt enorm veel discipline. Ik hou ook van uitgaan, wat drinken. Maar ik doe het niet. Alles staat in het teken van zijn grote doel."

'Grote vis tijdens Glory'

Een mooie snoek of karper wordt er trouwens niet gevangen als de camera draait. "Nu heb je gezien dat ik niet erg goed ben in vissen", geeft Rajabzadeh toe. "Maar ik beloof je, zaterdag (8 juni, red.) ga ik een grote vis vangen in Ahoy. Ik zie jullie in Ahoy."

Laatste kwartfinale

Rajabzahdeh komt in de kwartfinale in actie tegen Ibrahim El Bouni. Het is de laatste van de vier kwartfinales van de avond. Op papier is dat een nadeel voor de winnaar van het gevecht. Hij heeft de minste tijd om te herstellen voor de halve finales.

Zelfverzekerde Ibrahim El Bouni klaar voor 'gevaarlijk' Glory-toernooi: 'Ik ga winnen, want ik ben de beste van de wereld' Ibrahim El Bouni is een van de acht kickboksers die deelneemt aan de Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy. De Marokkaan neemt het op zaterdag 8 juni als eerste op tegen Bahrim Rajabzahdeh en is vol vertrouwen. Hij schuift zichzelf naar voren als topfavoriet voor de overwinning.

De huidige kampioen Tarik Khbabez koos voor een duel tegen de voor hem onbekende Fransman Pascal Touré. Zij vechten als eerste. De tweede kwartfinale gaat tussen Stefan Latescu en Donegi Abena. Vlak voor Rajabzahdeh en El Bouni staan Sergej Maslobojev uit Litouwen en de Roemeen Bogdan Stoica in de ring.