Voormalig topjudoka Roy Meyer deelde zondagavond een schokkende boodschap op zijn Instagram. Hij heeft een nogal vervelende fysieke tegenslag gehad. Gelukkig gaat het inmiddels ietsje beter met hem.

Op zondagavond plaatste Meyer een foto op zijn Instagram-story waarop te zien is hoe hij in een ziekenhuis bed ligt. Hoe hij daar terechtkwam? "Wat begon als een kleine schaafwond op de mat, veranderde in 41,6 graden koorts, ontstoken huidweefsel en bijna een bloedvergiftiging", zo legde Meyer erover uit.

Een bloedvergiftiging kan dodelijk zijn. Dankzij zijn partner was Meyer er Gelukkig op tijd bij. "Als Kimberley er niet was geweest, had ik waarschijnlijk geprobeerd het gewoon uit te slapen."

Het lijkt er in ieder geval op dat het allemaal wel weer goed zal komen met de voormalig topjudoka. "Hoe dan ook: een paar dagen geen training, dinsdag hopelijk goed nieuws en daarna snel weer terug op schema", legt Meyer uit. "Het enige wat hier wordt vermoord zijnL tijd, bacteriële infecties en stijve schouders", zo besluit hij.

Voormalig topjudoka

Meyer is een voormalig Nederlands topjudoka in het zwaargewicht. Hij won onder meer WK-brons in 2019 en pakte meerdere medailles op EK’s en Grand Slams. Ook vertegenwoordigde hij Nederland op de Olympische Spelen van Rio in 2016.

Boxing Influencers

De laatste jaren is Meyer steeds meer actief geworden buiten het judo. In 2025 stopte hij officieel als judoka, mede door blessures en problemen rondom zijn olympische traject. Daarna richtte hij zich op boksen en influencerfights. Zo nam hij het in oktober 2025 op tegen vechtsportveteraan Melvin Manhoef bij Boxing Influencers.

Meyer begon furieus aan het gevecht en sloeg Manhoef in de eerste ronde zelfs twee keer neer. Het gevecht eindigde uiteindelijk in een anticlimax. In de tweede ronde raakte Manhoef zwaar geblesseerd aan zijn been nadat de twee ten val kwamen. Later bleek dat hij een pees had afgescheurd, waardoor hij niet verder kon vechten. Meyer werd daardoor via een TKO door blessure uitgeroepen tot winnaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover