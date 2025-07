Conor McGregor is wederom in opspraak geraakt. De Ierse vechter die tegenwoordig meer bekend staat om zijn escapades buiten de kooi, is nu zoenend gezien met een andere vrouw dan zijn verloofde Dee Devlin.

Het incident vond plaats in het Amerikaanse Florida. McGregor werd op het strand gefotografeerd in het bijzijn van een dame. Nu is dat voor McGregor niet helemaal ongebruikelijk, maar nu werd op beeld vastgelegd dat hij aan het zoenen is met de vrouw. Het is niet bekend wie de vrouw is, maar na een ritje op een jetski werden de twee ook op de foto gezet terwijl ze elkaar omhelsden.

Door het incident is McGregor wederom wereldnieuws. De Ierse vechter is al sinds zijn jeugd samen met Dee Devlin en het stel is al vier jaar verloofd. De vrouw bleef al die jaren samen met McGregor en ze is ook de moeder van zijn vier kinderen. McGregor werd al vaker beschuldigd van vreemdgaan, maar Devlin bleef altijd mij hem.

Conor McGregor out cheating on Dee again. Looks consensual, hopefully he doesn’t rape this woman later pic.twitter.com/2MIM0Qvc6t — MMA Joey (@MMAJOEYC) July 13, 2025

Andere incidenten

Niet lang geleden was McGregor ook al wereldnieuws toen hij met zijn voetbalteam op vakantie was op Ibiza. In een nachtclub gaf de Ierse vechter een fan twee keer een tik, waarna hij knock-out ging. In het verleden werd McGregor al meermaals beschuldigd van vreemdgaan. Zo lekte er een video uit waarin de knokker wordt bevredigd op een boot en hij werd ook voor de rechter gesleept vanwege mogelijke verkrachting.

Nieuw schandaal rond Conor McGregor: veelbesproken vechter slaat persoon in nachtclub op brute wijze knock-out Conor McGregor, een van de bekendste UFC-vechters ooit, is opnieuw in opspraak door een schandaal. De Ier heeft een man knock-out geslagen, wat op beeld staat.

Mogelijke rentree

Waar het nog veel gaat over privézaken in het leven van McGregor, gaat het steeds minder over zijn terugkeer in de octagon. McGregor was kampioen in twee verschillende gewichtsklasses, maar heeft nu al vier jaar niet meer gevochten. Zijn terugkeer werd een keer aangekondigd, in 2024 tegen Michael Chandler. Die partij ging echter niet door, vanwege een blessure van de Ier.

McGregor heeft wel zijn interesse kenbaar gemaakt in een terugkeer op het speciale evenement bij het Witte Huis. President Donald Trump kondigde aan dat er een UFC-evenement wordt gehouden op het terrein van de presidentiële woning in Washington en de Ier gaf aan dat hij wel op die kaart wil vechten. Ook heeft hij al meermaals aangegeven dat hij president van Ierland wil worden.