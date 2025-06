Kickbokser Rico Verhoeven verdedigde zaterdagavond zijn heavyweight-wereldtitel tijdens Glory 100. Maar niet alle fans in Rotterdam Ahoy genoten van zijn zege op de Rus Artem Vakhitov. "Iedereen mag een mening hebben over de wedstrijd", aldus de Nederlander.

De 36-jarige Verhoeven is al sinds 2014 wereldkampioen. Hij is bijna 17 kilo zwaarder dan Vakhitov, die vooral naam heeft gemaakt bij lichtzwaargewichten. Verhoeven deelde 150 meer trappen en klappen uit dan zijn tegenstander die had besloten om passief te vechten. Veel bezoekers in de zaal hadden liever gezien dat Verhoeven voor een knock-out was gegaan.

"Ik ben er ook vooral voor mezelf", zei Verhoeven op de persconferentie. "Maar ik ben er ook voor de fans. Iedereen mag een mening hebben over de wedstrijd. Maar ik kan er niet zo veel mee."

'Sorry'

Direct na de overwinning richtte hij zich ook al tot het publiek. "Sorry als ik jullie niet het gevecht heb gegeven waarop jullie hoopten. Maar dit was een schaakwedstrijd op het hoogste niveau", zei de 36-jarige. Hij bedankte de toeschouwers voor hun steun. “Geweldig dat jullie een kaartje hebben gekocht en hier vanavond zijn."

Verhoeven overtuigde tegen Vakhitov, maar heeft dan ook hard getraind om dit niveau te halen. "Gelukkig is het weer gelukt", zei Verhoeven. "Ik ben begin dit jaar aan een knie geopereerd en heb er veel aan gedaan om minimaal net zo snel te zijn als Vakhitov", aldus de Brabander na zijn veertiende wereldtitel op rij.

"Ik weet niet wie mijn volgende tegenstander wordt", vervolgt hij. "Maar dat maakt me niet uit. Dat bepaalt Glory. Ze geven mij alleen maar een datum en dan moet ik er klaar voor zijn. Maar neem nu maar van mij aan dat ik nog wereldkampioen ben als ik stop."