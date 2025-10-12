Levi Rigters verloor bij Glory 104 van Sofian Laïdouni en is daarmee uitgeschakeld in het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing. Een titelgevecht tegen Rico Verhoeven lijkt daardoor voorlopig ver weg, al zou hij met een wildcard nog een tweede kans kunnen krijgen. Daar wil de kickbokser echter niets van weten. “Dat is nu nog te vroeg”, vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Rigters verscheen - in tegenstelling tot veel andere kickboksers - na zijn nederlaag voor de camera's van de media om hen te woord te staan. "Het is onderdeel van de sport", antwoordde het zwaargewicht op de vraag wat hem ertoe dreef om alsnog de media te woord te staan na zijn teleurstellende nederlaag. "Je moet ook humble zijn wanneer je verliest en daarmee om kunnen gaan. Het is topsport. Tuurlijk doet het mij pijn, maar we geven niet op."

Gevoel

"Er was veel vertrouwen, maar veel dingen gingen niet zoals ik graag wilde," antwoordde Rigters op de vraag wat hij zelf van zijn partij vond en met welk gevoel hij de ring instapte. "Er zijn heel veel punten om aan te werken, én dat gaan we nu doen. Dat is het ding met verliezen: je leert het meeste van een verlies, dus daar gaan we nu mee aan de slag."

Vrijer en creatiever

Sportnieuws-verslaggever Giovanni Tjin merkte op dat hij een "vrijere" en "creatievere" Rigters in de ring zag dan voorheen. "Ja, dat is wel onderdeel van het plan: echt het vrij zijn," antwoordde The Judge op de vraag of dat iets is wat fans in de toekomst vaker van hem kunnen verwachten. "Echt je eigen stijl kunnen uitvoeren. Dat is dan misschien wel een goed puntje van vanavond, en dat wil ik vasthouden."

Wildcards

Geruchten gaan dat er nog wildcards beschikbaar zijn voor de finale van het prestigieuze zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing, maar daar wil Rigters vooralsnog even niets van weten. "Voor mij is het nog te vroeg om te praten over wildcards. Ik ga dit eerst verwerken, fysiek en mentaal. En dan gaan we zien wat er in december gaat gebeuren, maar dat is nu nog te vroeg."