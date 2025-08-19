De laatste deelnemer van Boxing Influencers is bekend. Bij het bokstoernooi met bekende Nederlanders strijden acht kandidaten om de prijzenpot van 100.000 euro. Het evenement vindt plaats op aanstaande 5 oktober.

Zeven van de acht deelnemers waren al bekend, maar de laatste naam werd pas dinsdag gepresenteerd. Dat is Quincy Kluivert geworden. Hij is de oudste zoon van voetballegende Patrick Kluivert. Quincy speelde een tijdje in de jeugdopleiding van Vitesse, maar is inmiddels actief bij amateurclub AVV Zeeburgia. Zijn jongere broertjes Justin (Bournemouth) en Ruben (Olympique Lyon) zijn net als zijn vader profvoetballer. Halfbroertje Shane speelt op dit moment in de jeugd van FC Barcelona.

De andere zeven deelnemers die zullen deelnemen aan het toernooi zijn realityster Dave Roelvink, Tim van Teunenbroek (ook wel bekend als Snapking of DieTim), Young Ellens (rapper), Rene Watzema (voormalig presentator van Rumag), Vic9 (rapper), Goudtje (internet persoonlijkheid) en Oussama Ahammoud (acteur).

Kluivert zal het opnemen tegen Watzema.

Twee vechtsportlegendes treffen elkaar

Naast het hoofdtoernooi staan er ook andere spraakmakende gevechten op het programma. Zo doen voormalig topjudoka Roy Meyer en vechtsportlegende Melvin Manhoef opnieuw mee, dit keer tegen elkaar.

Twee rondes nodig voor een knock-out

Beiden stonden ook de vorige editie in de ring. Manhoef nam het toen op tegen Dave Roelvink, die nu deelneemt aan het toernooi. De realityster bleek geen partij voor de doorgewinterde vechter: Manhoef won overtuigend via een technische knock-out, nadat hij Roelvink meerdere keren tegen het canvas werkte.

Meyer trof destijds de relatief onbekende Amerikaanse influencer Nick Nack Pattiwhack, die last-minute inviel voor de Ierse tattoo-artiest Keith Burke, Meyers oorspronkelijke tegenstander. Ook Meyer had slechts twee rondes nodig om zijn tegenstander knock-out te slaan.

Wilfred Genee betaalt €25.000,-

Ook journalist Rob Goossens stapt dit keer de ring in. Hij neemt het op tegen Roddelpraat-presentator Dennis Schouten. In aanloop naar het gevecht kwam ook Wilfred Genee, presentator van Vandaag Inside, ter sprake. Goossens onthulde dat Genee hem had gezegd €25.000,- te betalen als hij Schouten "in elkaar zou slaan".

Ooit waren Schouten en Genee goed bevriend, maar die band verwaterde in 2021. Toen werd er in een radioshow van Genee onthuld dat Schouten zou meedoen aan Expeditie Robinson, iets wat Schouten de presentator in vertrouwen had verteld. Sindsdien ligt de relatie tussen de twee in puin. In Roddelpraat, zijn YouTube-programma samen met Jan Roos, haalt Schouten regelmatig uit naar Genee, die hij onder meer beschuldigt van overspel.