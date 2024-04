Zoontje (1) van topvechter Francis Ngannou plotseling overleden: 'Alsjeblieft, help me'

Het 15 maanden oude zoontje van voormalig UFC-ster Francis Ngannou, genaamd Kobe, is overleden. De vechter, die tegenwoordig in de boksring te vinden is, deelde een hartverscheurende post op sociale media.

Met die post bevestigt hij het trieste nieuws. Hij schrijft: 'Te vroeg om te vertrekken, maar toch is hij weg. Mijn kleine jongen, mijn maatje, mijn partner Kobe zat vol met leven en vreugde. Nu ligt hij hier zonder leven. Ik heb zijn naam over en over geschreeuwd, maar hij reageert niet. (...) Alsjeblieft, help me.' Lees de hele post hieronder. Tekst loopt door.

Veel fans en ook collega-vechters spraken onder de post hun medeleven met Ngannou en zijn familie uit. Zo ook Conor McGregor. De Ier, zelf vader van vier kinderen, schreef: "Het spijt me zo te horen van je verlies Francis, mijn gebeden zijn op dit moment bij jou en je familie." Het is niet bekend hoe het kindje van Ngannou is overleden.

Superster bij UFC

De 37-jarige Kameroener heeft een bewogen leven achter de rug. Hij vluchtte uit zijn thuisland naar Parijs, waar hij een trainer ontmoette die hem overtuigde om aan MMA te gaan doen. Al snel bleek dat hij talent had, want na een aantal gewonnen wedstrijden bemachtigde hij zijn eerste UFC-contract.

Daar werd hij uiteindelijk een superster. Ngannou won maar liefst zeventien van zijn twintig gevechten in de MMA. Hij werd wereldkampioen bij de zwaargewichten in 2021.

Boksen

Het jaar daarna hing hij zijn MMA-handschoenen aan de wilgen en pakte de bokshandschoenen weer op. Sinds die tijd heeft hij gebokst tegen Tyson Fury en en Anthony Joshua. Allebei die partijen gingen verloren.