Mathieu van der Poel schreef zondag geschiedenis met zijn achtste wereldtitel in het veldrijden. Het Nederlandse wielerfenomeen heeft zijn vriendin Roxanne Bertels altijd achter zich staan en Mathieu zijn vader heeft daar veel respect voor. Adrie weet namelijk hoe zijn zoon soms kan zijn.

Van der Poel ging zondag op jacht naar zijn achtste wereldtitel in het veldrijden en dat deed hij in eigen land in het Zeeuwse Hulst. De Nederlander kon bij een nieuwe zege op het WK alleen recordhouder worden qua meeste titels in het veldrijden. Onder het toeziend oog van Koning Willem Alexander pakte Van der Poel de zege. Dat deed hij dermate overtuigend dat hij helemaal alleen en met een minuut voorsprong over de eindstreep kwam.

Respect voor zijn vriendin

De 31-jarige Van der Poel is al lange tijd samen met Roxanne Bertels. Zij steunt de Nederlander waar ze kan en probeert ook zo veel mogelijk wedstrijden mee te gaan. Zo was ze vorig jaar aanwezig bij de Tour de France en kon ze ook niet ontbreken tijdens het WK veldrijden in Hulst. Via haar Instagram plaatste Bertels nog een mooie foto met de kersverse achtvoudig wereldkampioen veldrijden.

Bij Sporza vertelt Mathieu zijn vader Adrie van der Poel dat hij veel respect heeft voor Bertels. Volgens de vader van het wielerfenomeen kan hij soms onuitstaanbaar zijn en hij vindt het knap dat zijn vriendin dit altijd accepteert. "Roxanne accepteert Mathieu hoe hij is. Ze heeft nog geen grijs haar, maar af en toe is hij toch iemand waar je grijs haar van zou kunnen krijgen", zo grapt Adrie van der Poel over de relatie tussen Bertels en zijn zoon Mathieu.

'Zij ontlast hem ook'

Adrie van der Poel weet ook wat Bertels allemaal doet voor zijn zoon. "Hij woont een groot deel van het jaar in Spanje en zij gaat dan mee. Zij ontlast hem dan met een aantal dingen." Oud-collega José De Cauwer stipt ook het belang van het ontlasten aan. Hij geeft aan dat een 'wielervrouw' veel belangrijker is in de voorbereiding dan bijvoorbeeld een voetbalvrouw.