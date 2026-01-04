Ceylin del Carmen Alvarado heeft voor het tweede jaar op rij de cross in Zonhoven gewonnen. De veldrijdster versloeg de in topvorm verkerende Lucinda Brand, die het door een val moest doen met plek twee. Het podium in Zonhoven was wel volledig Nederlands.

Brand is tot nu toe een ware alleenheerser op de crossen. Ze won onlangs de Nieuwjaarscross in het Belgische Baal en daarmee verzekerde de Nederlandse zich direct van de eindzege in de X2O Badkamers Trofee. Tot nu toe moet Pieterse regelmatig het hoofd buigen voor Brand, maar in Zonhoven hoopte ze dat dit anders zou zijn. Door het enorm technische parcours hoopt de mountainbikester een voordeel te hebben op haar concurrenten.

Al snel bleek dat het parcours inderdaad technisch lastig was. Toen de rensters voor het eerst in 'de kuil' kwamen ging het mis. De bekende daling in het parcours in Zonhoven zorgde historisch gezien al voor veel valpartijen en ook in deze editie. Pieterse en Brand gingen allebei direct onderuit bij de eerste afdaling in 'de kuil'. Eerstgenoemde profiteerde echter het meest, want Pieterse kwam op kop te liggen. Achter haar bleven Brand en Ceylin del Carmen Alvarado echter jagen op de koppositie.

Pieterse liet zich vervolgens niet meer foppen door 'de kuil', want met goed stuurwerk knalde ze door de afdaling heen en hield ze de koppositie in bezit. Brand en Alvarado waren echter nooit ver weg. In de derde ronde kwamen de twee zelfs tot het wiel van Pieterse en dus leek het om die drie rensters te gaan voor de eindzege. Helemaal toen Pieterse in een bocht plots onderuit ging, waardoor Brand en Alvarado een gaatje sloegen.

Brand nam uiteindelijk in haar eentje de leiding en knalde met een grote snelheid door 'de Kuil' en de andere lastige stukken in Zonhoven. Ze kreeg op een gegeven moment ook een fors gat met Alvarado en Pieterse verloor met een fietswissel nog meer terrein op de eerste twee. Door een val van Brand kwam Alvarado echter terug en door een fietswissel nam Alvarado zelfs de leiding over. Brand kwam nog terug, maar toen maakte ze weer een fout en kwam ze vast te zitten. Alvarado bleef doorknallen en reed voor het tweede jaar op rij naar de zege in Zonhoven. Brand moet het doen met een tweede plek en een zeldzame nederlaag. Pieterse eindigde als derde.