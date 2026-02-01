Mathieu van der Poel is zondagmiddag de grote favoriet voor de wereldtitel in het veldrijden. De Nederlander won dit seizoen alle twaalf de crossen die hij reed en dus zijn alle ogen gericht op de titelverdediger. In het Zeeuwse Hulst wacht hem een gigantisch record bij winst. Volg het WK veldrijden hier live.

Om 15.00 uur gaat het peloton op jacht om Van der Poel af te troeven. Dat lijkt de enige missie, zeker nu ook Wout van Aert niet meedoet en de andere Belgische kemphanen dit seizoen niet bij machte bleken om de Nederlander te stoppen. Als Van der Poel wint, wordt hij voor de achtste keer in zijn carrière wereldkampioen in het veldrijden en daarmee zou hij alleenheerser worden op die ranglijst. En misschien is het wel zijn afscheid van de moddercross, want al vaker dacht hij openlijk na over de definitieve switch naar het wegwielrennen.

Koning Willem-Alexander

Vlak voor de start van de allesbepalende cross verscheen er een bijzonder persoon langs het parkoers. Niemand minder dan koning Willem-Alexander komt kijken of Van der Poel het lukt de regenboogtrui te pakken. Hij werd ontvangen door Commissaris van de Koning Hugo de Jonge en de burgemeester van Hulst.

Record van Erik De Vlaeminck

Maar eerst dit WK, voor eigen publiek. De Belg Erik De Vlaeminck is al meer dan vijftig jaar in het bezig van zeven wereldtitels, net zoveel als Van der Poel dus. "Het is weer een kans om geschiedenis te schrijven. Het doet me toch wel heel veel. Met dat ik ouder word, sta ik er wel iets meer bij stil. Het is allemaal een beetje vanzelf gekomen", zegt de Nederlander voorafgaand over de mogelijkheid om alleen aan kop te komen. Hij pakte dit seizoen al zijn 51ste wereldbekerzege en daarmee is hij al in het bezit van een ongelofelijk record.

De concurrenten

De Nederlanders Tibor Del Grosso en Joris Nieuwenhuis hopen op een off-day van hun landgenoot. Bij de Belgen zijn de ogen gericht op Thibau Nys, zeker nu Wout van Aert er niet bij is. Hij was de enige de afgelopen jaren die Van der Poel uit de regenboogtrui hield. Tussen 2016 en 2018 won de Belg drie keer de wereldtitel. Nu kan het bijna niet anders of Van der Poel wint zijn achtste. Om 15.00 uur begint het WK veldrijden in Hulst, live te zien op NPO 1.