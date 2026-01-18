Mathieu van der Poel heeft in het Spaanse Benidorm zijn zesde wereldbekerzege van het seizoen geboekt. De wereldkampioen kwam geen moment in de problemen en heeft zijn voorsprong in het wereldbekerklassement op de Belg Thibau Nys uitgebreid.

Nys werd tweede, de Spanjaard Felipe Orts derde.Van der Poel maakte in de eerste ronde het verschil met Nederlands kampioen Tibor Del Grosso en Belgisch kampioen Nys, die als tweede en derde doorkwamen bij start/finish. Na ronde twee was het verschil al opgelopen tot een halve minuut met de achtervolgers.

Zevenvoudig wereldkampioen

De zevenvoudig wereldkampioen zou aanvankelijk niet van start gaan in Benidorm, maar bedacht zich. "De drang om te crossen is te groot", liet zijn ploeg Alpecin-Premier Tech zaterdag weten. "Daarom zal de wereldkampioen zijn leiderstrui in de wereldbeker veldrijden verdedigen."Er volgen dit seizoen nog twee wereldbekerwedstrijden, volgend weekend in Maasmechelen en Hogerheide. Een week later vindt het WK plaats in eigen land, in Hulst.

Winst voor Lucinda Brand

Eerder op de dag won Lucina Brand de wereldbeker bij de vrouwen. Met de zege stelde de 36-jarige Dordtse de eindzege in de wereldbeker al veilig. Er komen nog wedstrijden in Maasmechelen en Hoogerheide, maar ze is in punten niet meer te achterhalen.

Brand vierde in de Spaanse winterzon al haar achttiende zege van dit seizoen. Ze stond ietwat getergd aan de start, omdat haar lichaam een flinke opdonder had gekregen door een val begin januari in de cross in Zonhoven. Brand kon daardoor niet serieus meestrijden om de titel op het Nederlands kampioenschap. In Benidorm trok ze halverwege ten aanval en soleerde naar de finish.

Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado duelleerde op gepaste afstand met twee Franse veldrijdsters om de tweede plaats. Ze wist Amandine Fouquenet en Célia Gery voor te blijven.Brand noemde bij Sporza haar aantal van achttien zeges van dit seizoen "heel indrukwekkend". Ze zei ook dat ze op schema ligt voor het WK eind deze maand in Hulst

"Jazeker. Er zijn nog een paar details die beter kunnen. Het was fijn om te merken dat ik hier mijn oude niveau haalde. In het begin was iedereen aan het afwachten en aan het kijken. In de tweede helft besloot ik de wedstrijd zwaar te maken."