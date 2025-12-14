Het veldrijden heeft veel losgemaakt bij onze zuiderburen. Na afloop van de Exact Cross in het Belgische Kortrijk was er veel te doen om een aanvaring tussen Ryan Kamp en Michael Vanthourenhout.

Tijdens de race botste Vanthourenhout op het achterwiel van Kamp, die volgens hem bewust afremde. Na afloop reageerde Vanthourenhout gefrustreerd over de val bij Sporza. " Iemand wat proberen hinderen, dat is cross. Maar een andere renner moedwillig van de fiets proberen rijden, is toch iets anders. Ik heb toch dat gevoel alleszins."

'Aardige kerel'

Kamp reageerde op zijn beurt ook tegenover Sporza over het moment: " Ik denk niet dat het erover was. We zijn lang ploegmaats geweest en Michael is een aardige kerel. Zijn ploeg staat erom bekend dat ze ‘het spelletje spelen’, maar ik heb hen door en laat me niet doen."

Hij vervolgde: "Wat er is gebeurd? Ik denk dat hij verwachtte dat ik aan zou gaan, maar ik hield net mijn benen stil". Kamp opperde daarbij dat hij niet bewust afremde. Daardoor maakte hij, denk ik, een inschattingsfout. Maar ik kan oprecht zeggen dat ik mijn remmen niet heb aangeraakt. Of ik nog met hem wil babbelen? Als ik hem zie, dan zal ik Michael de hand schudden en zeggen dat dergelijke zaken bij de koers horen.

Onacceptabel

Vanthourenhout is van mening dat duelletjes in de cross erbij horen, maar dat hetgeen wat Kamp deed niet acceptabel was. " Zolang je rechtdoor rijdt en niemand doet vallen is het niet erg. Maar met opzet in de weg rijden is iets anders. Maar goed, daar heb ik geen controle over. Of ik nog met Ryan zal babbelen? Ach...ik heb nog twee jaar contract. Ik weet niet hoe het bij hem is, maar we zullen zien wie het langst actief blijft."

Kamp eindigde als derde in de Exact Cross. De Belg Niels Vandeputte ging er met de winst vandoor.