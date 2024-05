Johnny Hoogerland knalde vrijdag een stukje mee de berg op met de Giro d'Italia-renners. Niet op de fiets, maar rennend en met een koeienbel in zijn hand. De oud-wielrenner moedigde de leiders van het klassement aan.

Het leverde geweldige beelden op. De 41-jarige Hoogerland was in vol wielerkostuum te zien. Zelf was zijn beste prestatie de zege op het NK in 2013. In de Ronde van Italië was zijn beste resultaat een 57e plek.