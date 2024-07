Felice Albers, hockeyster in het Nederlands elftal, gaat deze zomer naar de Olympische Spelen. Haar vader, Guido Albers; is de bekende zaakwaarnemer in het voetbal. Hij is soms meer met voetbal bezig dan met hockey. Toch mist Felice nooit de afwezigheid van haar vader. Ondanks dat hij niet bij deze uitzwaaiwedstrijd aanwezig was, waar er maar liefst 13 goals werden gescoord door Nederland.