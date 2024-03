Van der Vaart reist veel op en neer naar Roemenië, Estavana Polman: ‘Raf is echt een held hier’

Estavana Polman woont al meer dan een jaar in Boekarest waar ze handbalt bij Rapid. Haar vriend Rafael van Vaart werkt in Nederland en dan zijn er nog de twee kinderen Damian (17) en Jesslynn (6). Dat vergt het nodige geregel, maar Boekarest maakt veel goed.

Van der Vaart pendelt veel op en neer tussen Nederland en Roemenië vertelt Polman in Helden Magazine. Zoon Damian, die de oud-voetballer kreeg met Sylie Meis, voetbalt in de jeugd van Ajax en woont bij de ouders van Van der Vaart. Dochter Jesslynn woont in Boekarest.

“Het leven in Roemenië is fantastisch”, aldus Polman. “Boekarest is prachtig. Er zijn veel parken en hippe restaurants. De mensen zijn aardig. Jesslynn gaat naar een geweldige Britse school. En Raf is echt een held hier. Dat is zo leuk om te zien.”

“In Nederland en Denemarken zijn we niet zo van het eren van sporters", weet Polman. "Hier is dat heel anders. Raf is zo populair. We hebben het echt naar ons zin in Boekarest, zijn er happy, maar het is wel heel anders dan we gewend waren. Het is druk, de mensen zijn druk. Je stem verheffen is hier heel normaal.”

Schoonouders

“Damián is nu zijn droom aan het najagen bij Ajax", aldus Polman. "Mijn schoonouders zijn geweldig voor hem. Mijn schoonvader brengt hem elke dag naar de club, mijn schoonmoeder wast zijn kleren, kookt iedere dag voor hem. Het is heel lief en bijzonder wat ze voor hem doen.”

“Mijn gezin, het gezin van Rafael; wij zijn allemaal echte familiemensen", vertelt Polman. "Raf kan voor zijn werk gelukkig veel in Nederland zijn. We proberen het ook een beetje zo te plannen dat Raf een week in Nederland is en dan weer twee weken bij ons. Het is mooi dat Dammie zijn vader op deze manier ook veel ziet.”