Het gaat slecht met de Nederlandse clubs in Europa. Woensdagavond viel het doek voor Ajax en PSV in de Champions League, terwijl Feyenoord en Go Ahead Eagles een niveau lager op de rand van uitschakeling staan. FC Utrecht is al klaar in de Europa League. Donderdagavond is de laatste speelavond. Volg de ontknoping hier live.

Feyenoord heeft zich in een beroerde positie genesteld. De ploeg van trainer Robin van Persie begon in de Europa League met een B-ploeg tegen SC Braga (1-0 verlies). Dat kan achteraf een dure keuze zijn, aangezien Feyenoord nu 26e staat. Een plek bij de beste 24 is genoeg voor de tussenronde van het Europese toernooi.

Feyenoord neemt het in de laatste speelronde op tegen Real Betis in Sevilla. Die club is al zeker van overwintering, maar kan zich nog bij de beste acht van de ranglijst scharen. In dat geval slaan ze de tussenronde over en zijn ze rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales. Een overwinning voor Feyenoord volstaat ook niet eens, dan is het afhankelijk van de resultaten op andere velden. Ieder ander resultaat betekent sowieso uitschakeling.

Go Ahead Eagles - Braga

Go Ahead Eagles begon de competitiefase nog met knappe overwinningen op Panathinaikos (2-1) en Aston Villa (2-1), maar verder werd er niet gewonnen. De Deventenaren zijn daardoor afgezakt naar de dertigste plaats in de competitie. Ook voor Go Ahead geldt: winnen is noodzakelijk en op minstens zes andere velden moeten de resultaten in hun voordeel werken.

Celtic - FC Utrecht

De laatste Nederlandse club in de Europa League is al uitgeschakeld. FC Utrecht pakte één schamel puntje in zeven wedstrijden, tegen het FC Porto van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli werd met 1-1 gelijk gespeeld. De ploeg van Ron Jans speelt dus nergens meer voor, maar kan de andere Nederlandse clubs eventueel helpen met een resultaat in Glasgow tegen Celtic.

