Wesley Sneijder gaat weer voetballen. De 41-jarige oud-profvoetballer gaat spelen voor zaterdag vierdeklasser OSM'75 uit Maarssenbroek. Daar speelt ook zijn jongere broer Rodney.

Sneijder kwam in zijn carrière uit voor topclubs in binnen- en buitenland. Zo droeg hij de shirts van Ajax, Real Madrid, Inter Milan, en Galatasaray. Later speelde hij nog voor OGC Nice, waarna hij bij Al-Gharafa zijn profcarrière afsloot. Daarnaastw was Sneijder een van de spelmakers van het Nederlands elftal. Hij kwam in totaal 134 keer in actie voor Oranje en was daarin goed voor 31 doelpunten.

Rentree

Nu pakt Sneijder de aan de wilgen opgehangen voetbalschoenen toch weer op. Bij OSM'75 kan hij zelfs deze zaterdagmiddag al in actie komen, al zitten daar nog wel wat haken en ogen aan. "Wesley heeft zich bij ons ingeschreven en we gaan kijken hoeveel hij bij de wedstrijden kan zijn", vertelt OSM'75-trainer Berry van Wijk aan het Algemeen Dagblad. "Hij is veel in het buitenland, dus ik verwacht hem niet wekelijks bij de selectie te hebben. We gaan de komende tijd gewoon kijken hoe we het gaan invullen met elkaar. Hij is er als het goed is wel bij vandaag."

Van Wijk heeft overal Sneijders om zich heen bij zijn ploeg. Wesley en jongere broer Rodney staan op het veld bij OSM'75, terwijl oudste broer Jeffrey naast de trainer op de bank zit.

Nog één keer fit

Wesley Sneijder is momenteel te zien in het programma Nog één keer fit. Samen met oud-voetballers Royston Drenthe en Wim Kieft proberen ze samen aan hun lichaam te werken door veel te sporten en goed te eten.

Vooral Drenthe had het daar lastig mee. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid kreeg een flinke uitbrander van zijn personal trainer en dat deed wat met hem. Gelukkig was Sneijder er ook, die zijn oud-teamgenoot een hart onder de riem stak. "Ik ken Wes langer dan vandaag. Als hij zijn tijd neemt om zijn zegje te doen, dan weet je dat het menens is. Dat waardeer ik, vooral vanwege het feit dat hij het meent."

Analist

Sneijder is sinds het afsluiten van zijn profcarrière ook veel actief als analist. Zo volgt hij het voetbal nog op de voet en schuift hij weleens aan bij voetbaltalkshows. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt Sneijder hoe hij naar de huidige situatie bij Feyenoord kijkt, waar zijn oud-teamgenoot Robin van Persie het voor het zeggen heeft. "Elke trainer maakt een zware periode mee", weet Sneijder. "Dan moet je dicht bij jezelf blijven. Het allerbelangrijkste is dat je de groep niet gaat verliezen. Dat moet je bij elkaar houden, dat heet managen."