Liverpool beweegt zich richting de slotfase van de transferperiode en achter de schermen wordt druk geschakeld. De blessureproblemen in de defensie dwingen trainer Arne Slot tot actie, waarbij zijn blik is gevallen op een oude bekende uit zijn tijd in Nederland. Een Oranje-international is plots nadrukkelijk in beeld bij de club.

Het gaat om Lutsharel Geertruida, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. Die interesse is inmiddels ook bevestigd door bronnen rondom de club. Een eventuele komst zou betekenen dat Slot opnieuw kan samenwerken met Geertruida, met wie hij bij Feyenoord succesvol samenwerkte.

Blessuregolf

Geertruida past bovendien goed in het profiel waar Liverpool momenteel naar zoekt. De 25-jarige Oranje-international is inzetbaar als rechtsback en centrumverdediger, maar kan ook uit de voeten op het middenveld. Die veelzijdigheid is geen overbodige luxe, gezien de blessureproblemen waarmee Slot momenteel kampt.

De nood is vooral hoog op de rechtsbackpositie. Jeremie Frimpong viel midweeks geblesseerd uit in de Champions League tegen Qarabag, terwijl Conor Bradley door een zware knieblessure de rest van het seizoen aan de kant staat. Afgelopen weekend zag Slot zich daardoor genoodzaakt te schuiven in zijn opstelling, waarbij Dominik Szoboszlai weer eens achterin werd opgesteld. Echter werd de spoeling op de rechterkant wel erg dun, waardoor de komst van Geertruida uitkomst biedt.

i Arne Slot samen met Lutsharel Geertruida in hun tijd bij Feyenoord. ©Getty Images

Komst van Lutsharel Geertruida is complex

De situatie rond Geertruida is wel complex. Hij ligt tot medio 2029 vast bij RB Leipzig, dat hem dit seizoen verhuurt aan Sunderland. Daardoor zijn er drie clubs betrokken bij de gesprekken. Volgens Duitse media is een huurconstructie op dit moment het meest aannemelijk, ondanks een afkoopclausule van zo’n 23 miljoen euro.

Toch wil Liverpool geen overhaaste beslissing nemen. Romano liet weten dat de club meerdere opties bekijkt, maar alleen toeslaat als er sprake is van directe kwaliteit. Slot wil geen rechtsback 'omdat het moet', maar iemand die direct kan leveren. Met een oude bekende uit zijn periode in Rotterdam doet zich in ieder geval wel een interessante optie voor.

