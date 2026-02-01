Ajax heeft zondagmorgen de transferwereld flink doen schudden. Ajax zet in op een deal met NEC om Kodai Sano aan te trekken. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf staat de Japanner open voor een vertrek naar de hoofdstad. Nu beide clubs nog. Ze zijn druk in onderhandeling.

Terwijl NEC druk bezig was en beroemd zaakwaarnemer Jorge Mendes inschakelde om Kodai Sano goed weg te zetten in de markt, lijkt de oplossing veel dichterbij huis te liggen. Ajax is geïnteresseerd, de speler is geïnteresseerd en nu moeten de clubs nog tot een akkoord komen.

Het bod van Ajax

Dat akkoord gaat niet rond de gewenste 20 miljoen liggen, als het aan Ajax ligt. De Amsterdammers hebben naar verluidt een bod van 10 miljoen neergelegd plus de diensten van Ahmetcan Kaplan. De verdediger wordt momenteel gehuurd door NEC.

Sano, nu nog in dienst van NEC, is naar de woorden van De Telegraaf niet te spreken over de hoge transfersom die boven zijn hoofd hangt. Hij verdient in Nijmegen momenteel 300.000 euro netto, waardoor Ajax denkt voor minder ook eruit te komen met NEC.

Sano

Sano ligt nog tot de zomer van 2028 vast en scoorde tot dusver 15 goals in 81 wedstrijden. Een van die 15 wedstrijden was afgelopen weekend tegen AZ. Met een wereldgoal had hij een grote bijdrage aan de 3-1 overwinning van NEC.

