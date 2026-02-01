Manchester United heeft zondag de derde Premier League-zege op rij geboekt. De ploeg van Michael Carrick maakte het duel in de slotfase onnodig spannend door een voorsprong van 2-0 uit handen te geven en Fulham terug te laten komen tot 2-2. Benjamin Sesko sleepte met een goal diep in blessuretijd de winst toch nog binnen (3-2) voor United.

Door de zege klom United naar de vierde plaats in de Premier League. De ploeg van tijdelijke coach Carrick, die aan het roer staat sinds het ontslag van Ruben Amorim, kwam op voorsprong door een kopbal van Casemiro.

Matheus Cunha maakte er na rust 2-0 van. United had de wedstrijd in handen, maar Fulham kreeg de aansluiting via een benutte strafschop van Raúl Jiménez. In de eerste minuut van de blessuretijd werd het zelfs 2-2 door een treffer van Kevin. Sesko bracht met zijn late goal alsnog de 3 punten binnen.

Knipbeurt

Door de zege van United, komt een kappersbezoek steeds dichterbij voor Manchester United-fan Frank Ilet. Hij besloot in oktober 2024 zijn haar niet meer te knippen totdat Manchester United vijf zeges op rij zou boeken. Inmiddels heeft de fan dan ook een enorme bos haar, dat het afgelopen jaar ongeveer net zo hard is gegroeid als zijn aantal Instagram-volgers.

Het wordt echter wel nog even billen knijpen voor de fan. Volgende week ontvangt United namelijk Tottenham Hotspur. Die week daarna gaat de ploeg van Carrick op bezoek bij bij West Ham United. Nog twee duels te gaan dus.

Nederlaag Aston Villa

Ondertussen leed Aston Villa een pijnlijke nederlaag in de Premier League. De huidige nummer drie van de competitie verloor, Ian Maatsen en Lamare Bogarde in de basis, in eigen huis met 1-0 van Brentford, dat de hele tweede helft met tien man speelde. Dango Ouattara was de maker van het enige doelpunt in de wedstrijd. Een doelpunt van Aston Villa werd afgekeurd, omdat de bal vlak voor de aanval buiten de lijnen was gerold.

