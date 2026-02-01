Oud-teammanager Bas van Noortwijk zat, zoals vele Feyenoorders zondag, niet lekker voor zijn tv. Hij zag Feyenoord binnen iets meer dan een kwartier 3-0 achter komen en kreeg flashbacks naar een moment waaraan hij liever nooit meer denkt: de 10-0 nederlaag van 2010. "Ik dacht: ho eens even."

Wat een ontzettend pijnlijke middag leek te worden voor Feyenoord, viel uiteindelijk qua uitslag nog mee. "Ik was er helaas bij in 2010 toen het 10-0 werd. Na vijftien minuten dacht ik: ho even. Oude herinneringen kwamen naar boven", begint Bas van Noortwijk tegen deze site. Ook het publiek in het Philips Stadion zondagmiddag was die vernedering nog niet vergeten: Tien, tien, tien, tien, klonk het door Eindhoven.

Dat dit niet gebeurde, mocht Feyenoord de koploper dankbaar zijn. "PSV geloofde het wel, dat was het geluk voor Feyenoord", zegt Van Noortwijk in gesprek met Sportnieuws.nl. "De noodzaak om door te drukken hadden ze niet. Ze gingen een beetje voor zichzelf voetballen, de druk was eraf." Dat was een groot verschil ten opzichte van de 10-0, vindt Van Noortwijk. "Toen bleef Feyenoord ook bij de 5-0 nog spelen alsof ze gelijk konden maken, dat was nu niet. Toen werd je van het kastje naar de muur getikt, nu hield je het binnen de perken na de 3-0."

Bizarre ranglijst

Ook Van Noortwijk kan er met zijn hoofd niet bij hoe het komt dat Feyenoord nu al weken zo slecht presteert. " Dat zijn dingen die niet te vatten zijn. Het is echt raadselachtig. Het zit 'm in de sport. Je kan goede voornemens en plannen maken, maar als je afspraken niet nakomt, dan wordt het lastig. Ik mag namelijk aannemen dat dit niet het plan was", zegt hij met een knipoog.

De rasechte Feyenoorder valt ook bijna van zijn stoel als hij de ranglijst ziet, waarop Feyenoord nog altijd tweede staat. "Dat is natuurlijk belachelijk. AZ stort in elkaar, de enige die indruk maakt is NEC. Daar heb ik naar zitten kijken en die begonnen de wedstrijd wel even anders. Van die ploeg straalt wat af, zij klapten er gelijk op", zegt hij met enige jaloezie.

Ontevreden fans

Precies dat wat bij Feyenoord mist de laatste tijd. De resultaten zitten erg tegen en de vraag is wanneer dit omgekeerd kan worden. Het ontslaan van de trainer is niet iets waar Van Noortwijk aan denkt. "Het enige dat hij kan doen is ermee aan de slag gaan. Je moet eruit komen, al wordt Utrecht-uit ook lachen volgende week. Die zijn gebrand en als je dan met deze vorm acteert, heb je een gigantisch probleem."

Dat de fans er minder positief instaan, dat begrijpt de Rotterdammer dan ook wel weer. "Dat is echt Rotterdams, weet je. Het is heel simpel: ze staan achter je, maar als dit gebeurt dan is het ook klaar. Er is een grens. Als je erheen gaat en je krijgt dit voorgeschoteld, dan vind ik dat niet gek. Zeker als je ziet hoe het de afgelopen periode vergaat bij Feyenoord."

Vastigheid

Van Noortwijk vindt ook dat het maar eens klaar moet zijn met al die blessures. "Je hebt nu een heel elftal aan geblesseerden. Je speelt steeds met een ander elftal en dat komt vooral door alle blessures. Dat is echt niet normaal. Waar het aan ligt, weet ik niet. Maar als je ziet hoe Shaqueel an Persie uitvalt, dat is gewoon echt pech. Ook Watanabe, die gewoon letterlijk uit de wedstrijd wordt geschopt", zegt hij met enige verbazing.

Wat dat betreft zit er maar één ding op voor Feyenoord: overleven en hopen op voorspoed. "En er vooral voor zorgen dat de geblesseerden terugkomen. Dan kan je met een vast elftal spelen, dan zorg je weer voor continuïteit en vastigheid. Anders kan je trainen wat je wil, maar daar heb je niks aan."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.