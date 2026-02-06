Fred Grim en Ajax kregen aanvankelijk slecht nieuws in aanloop naar het duel met AZ in de VriendenLoterij Eredivisie. De drie nieuwe krachten die Ajax deze winter naar Amsterdam haalden, zijn nog niet speelgerechtigd voor de Nederlandse competitie. Toch is er nu ook goed nieuws te zijn: Oleksandr Zinchenko is toch speelgerechtigd.

Op het perspraatje vanmorgen zei Fred Grim nog dat de drie aanwinsten van Ajax op het moment van spreken geen werkvergunning hadden. Het gaat om Oleksandr Zinchenko, Maarten Paes en Maher Carrizo. " Het is een papierkwestie en administratieve kwestie om dat in orde te maken. Als dat zo is, mogen ze meetrainen", zei hij daarover.

Zinchenko

Toch is er goed nieuws. Vlak na de persconferentie liet De Telegraaf-journalist Mike Verweij via X weten dat Zinchenko toch zijn vergunning binnen heeft, vrijdag kan trainen én zondag kan aansluiten. Dat zou een welkome opsteker zijn voor de ploeg van Grim die de ervaring wel kan gebruiken.

Wel benadrukte Grim dat Zinchenko niet is gehaald voor de nummer 6-positie, daar waar Ajax zo druk naar op zoek was. Die zoektocht is tot niets uitgelopen, Zinchenko is gehaald voor de backpositie.

Berghuis

Grim vertelde verder ook nog dat de ploeg behoorlijk geveild is door een golf van buikgriep. Of spelers daardoor ook niet kunnen spelen zondag, liet hij vervolgens niet weten. Over wie de Ajax-trainer wel een update gaf is Steven Berghuis. " Schommelbewegingen horen bij zijn blessure. We moeten hem minuten geven, om naar die negentig minuten te kunnen werken. Het gaat goed, daar houden we ons aan vast."

Revanche

Ajax moet op bezoek bij AZ de zure nasmaak wegspoelen die ze hebben overgehouden aan het bekeravontuur. Niet zo lang geleden werd Ajax met 6-0 vernederd door de Alkmaarders. Toch werd een week later de trainer ontslagen, waardoor er daar nu een totaal andere wind waait.

