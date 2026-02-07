NEC-verdediger Bram Nuytinck heeft een bijzondere dag achter de rug. De publiekslieveling van de Nijmegenaren maakte zijn rentree in het duel met Heracles Almelo na een klein jaar afwezigheid. Het zorgde voor een ontroerend moment in het Goffertstadion.

Nuytinck verdraaide een klein jaar geleden, in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, op een heel lelijke manier zijn knie en dat bleek vele malen ernstiger dan gedacht. Hij moest liefst tien maanden revalideren, maar de robuuste verdediger is terug bij 'zijn' NEC. Zaterdagmiddag mocht hij in de absolute slotfase invallen tegen Heracles Almelo.

Kippenvelmoment

Na ruim een uur spelen kreeg Nuytinck van NEC-trainer Dick Schreuder het signaal om te gaan warmlopen. Meteen was duidelijk dat de publiekslieveling zich opmaakte voor zijn rentree. Het Goffertstadion kolkte toen Nuytinck aan zijn loopjes begon. Zichtbaar genietend jutte hij het publiek nog extra op om het moment extra cachet te geven.

De 35-jarige verdediger sprak zich vrijdagmiddag tegenover NEC TV al uit over zijn moeilijke periode. "Het is zwaar omdat je niet op het veld staat, maar de revalidatie zelf was goed. Je kan hard voor jezelf werken. Mentaal is het zwaar, je moet jezelf blijven pushen. Je mist het gevoel van overwinningen en punten pakken", vertelde Nuytinck.

NEC - Heracles

De ervaren verdediger mocht uiteindelijk invallen bij een 4-1 voorsprong. Dat was uiteindleijk ook de eindstand. Daarmee zijn de Nijmegenaren op weg naar een historische tweede plaats en leggen ze de druk bij Feyenoord en Ajax in de strijd om die felbegeerde Champions League-plek.

