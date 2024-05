26 van de 36 ploegen voor Champions League van volgend seizoen bekend, PSV en Feyenoord erbij

PSV en Feyenoord hebben zichzelf verzekerd van een plaats bij de eerste twee in de Eredivisie en zijn daarmee geplaatst voor de Champions League van volgend seizoen. In het buitenland zijn er ook al een aantal ploegen zeker van een plekje in het prestigieuze toernooi en wij hebben alle teams op een rijtje gezet.

PSV is bezig aan een geweldig seizoen en heeft zich voor het eerst sinds 2016 rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dat is, naast het fantastische seizoen dat de ploeg uit Eindhoven doormaakt, mede te danken aan het feit dat Nederland tegenwoordig twee directe tickets heeft. Feyenoord verzekerde van de tweede plaats in de Eredivisie en speelt volgend seizoen ook Champions League.

Nieuwe opzet

Normaal gesproken bestond de Champions League uit een groepsfase met 32 teams. Die werden vervolgens verdeeld over acht groepen. Dat is vanaf komend seizoen echter niet meer het geval, want de UEFA heeft besloten om de hele opzet om te gooien. Komend seizoen zullen er 36 ploegen meedoen aan de Champions League. De groepsfase verdwijnt daarnaast compleet. De 36 ploegen spelen allemaal in totaal acht wedstrijden en daarna wordt er één grote ranglijst gemaakt.

Wie gaan er door?

De eerste acht gaan door naar de kwartfinales. De nummers 9 tot en met 24 komen in een tussenronde terecht. Voor de onderste twaalf ploegen zit het Europese avontuur erop. Het systeem waarbij ploegen naar de Europa League kunnen afdalen zal dus ook verdwijnen.

Nederland heeft twee directe plaatsen

Van de 36 deelnemers plaatsen 29 teams zich direct via de nationale competities of door het winnen van een Europees toernooi. De andere zeven ploegen komen uit de play-offs. Toplanden als Engeland, Spanje, Duitsland en Italië krijgen allemaal vier (of zelfs vijf) directe tickets.

Nederland heeft twee directe plaatsen en heeft dat te danken aan de prestaties van de afgelopen vijf jaar in Europa. 'We' staan namelijk op de zesde plaats van de coëfficientenranglijst en dat levert twee tickets op. PSV en Feyenoord hebben zich verzekerd van de directe plaatsen. FC Twente werd derde in de Eredivisie en kan dan via de voorrondes nog het hoofdtoernooi halen.

Geplaatste teams voor Champions League

Een aantal teams zijn al zeker van een plaats in het hoofdtoernooi. Dat zijn op dit moment:

PSV

Feyenoord

Bayer Leverkusen

Bayern München

Inter

AC Milan

Real Madrid

Paris Saint-Germain

AS Monaco

Arsenal

Manchester City

FC Barcelona

Borussia Dortmund

RB Leipzig

VfB Stuttgart

Liverpool

Girona

Sporting Portugal

Juventus

Bologna

Aston Villa

Atlético Madrid

Celtic

Stade Brest

Atalanta

Sturm Graz

Kampioen van België (waarschijnlijk Club Brugge).

Mogelijk AS Roma als Atalanta vijfde blijft en de Europa League wint.

Nog een paar tickets te vergeven

Ook de winnaars van de Champions League (Real Madrid of Borussia Dortmund) en de Europa League (Leverkusen of Atalanta) plaatsen zich nog voor de Champions League van volgend seizoen. Aangezien alle vier die clubs al zeker zijn, kan AS Roma nog profiteren. Daarnaast gaat ook de kampioen van België (waarschijnlijk Club Brugge) nog de Champions League in. Daarmee zijn dan 27 of 28 deelnemers bekend. De overige tickets (tot en met plek 36) worden dan verdeeld over de voorronde-winnaars.