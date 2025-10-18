Aad de Mos heeft geen goed woord over voor het beleid momenteel bij Ajax. De oud-trainer van de Amsterdammers richt zijn pijlen dan vooral op het bestuur van de club in de hoofdstad. "Ajax is gaandeweg geen voetbalclub meer geworden."

In gesprek met De Telegraaf vertelt De Mos dat hij onder de indruk is van Robin van Persie bij Feyenoord en dat hij geniet van het spektakelvoetbal van Peter Bosz bij PSV. Over de club uit Amsterdam kan hij echter niet lovend zijn. "Het gaat dit seizoen tussen Feyenoord en PSV, of er moeten heel gekke dingen gebeuren die niemand kan inschatten.”

Bestuur

De crisis in Amsterdam komt volgens De Mos vooral door het beleid van bovenaf. "Bij een topclub is een technisch directeur van levensbelang. Marc Overmars heeft bij Ajax laten zien dat hij het kan. Daarna ook bij Antwerp. Na zijn vertrek is er bij Ajax een half miljard euro doorheen gesluisd. Er is een vrijbrief geweest om te doen en laten wat je wilt.”

De directie bestaande uit Alex Kroes, Menno Geelen en Menno Beuker moet het flink ontgelden bij De Mos. "Als mensen uit het volleybal of hockey even de les gaan lezen aan voetbaldieren die daar als trainer al jaren functioneren, dan krijg je al een heel vertroebeld bedrijf. Ajax is gaandeweg geen voetbalclub meer geworden. Het is een beursbedrijf. Er zitten veel mensen die niet uit de voetballerij komen. Hoe kunnen zulke mensen het beleid van Ajax bepalen?"

Ajax-dna

Momenteel heeft trainer John Heitinga nog de steun van Kroes, zo vertelde hij afgelopen week. De Mos snapt er maar weinig van dat er deze zomer afscheid werd genomen van de vorige trainer. "Kroes is gehaald om te reorganiseren. Vorig seizoen heeft Francesco Farioli het huis op de goede manier opgebouwd: niet eerst het dak, maar het fundament. Farioli werd bijna kampioen en heeft het fantastisch gedaan. Dan moet je vervolgens niet de fout maken te denken dat een jonge trainer met het Ajax-dna even hetzelfde kan doen. Ze wilden iemand hebben die de voetbalfilosofie van Ajax kent. Ik denk dat John Heitinga weet hoe dat moet. Alleen: hij heeft er de spelers niet voor.”

Deze zaterdag speelt Ajax thuis tegen AZ. "Als je niet wint van AZ, dan zijn de poppen aan het dansen", stelt De Mos. "Dat moet er wat gebeuren, ondanks dat Fred Grim er nu als assistent-trainer bij is gezet. Anders kom je weer in de situatie dat je niet bij de eerste vier, vijf gaat komen.”