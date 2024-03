Aad de Mos ziet weinig verschillen maar verwacht winst PSV: 'Bij Feyenoord is de citroen een beetje uitgeknepen'

Aad de Mos sprak met Sportnieuws.nl over de topper van de zondag PSV - Feyenoord. De oud-trainer van PSV verwacht een vermakelijk duel, maar ziet PSV wel in het voordeel. "Er worden bij Feyenoord nu ook wat noodgrepen gedaan", zei hij over de personele problemen bij de Rotterdammers. "Er is daar nu een kwaliteitsgebrek."

PSV zal alles op alles zetten in eigen huis om het gat met tegenstander Feyenoord 13 punten te maken. Bosz zei op de persconferentie: "Eigenlijk is dit gewoon een zespuntenwedstrijd", en daar heeft hij gelijk in. Spannend zal het wel worden, want Feyenoord is tot nu toe de enige ploeg die PSV heeft doen verliezen dit seizoen. Aad de Mos verwacht ook een flinke strijd.

Grote ruimtes

De oud-trainer van PSV verwacht een vermakelijke pot zondagmiddag tussen de nummers één en twee van de Eredivisie. "Feyenoord zal toch willen proberen dat gat met PSV te dichten. Dan moet je wel initiatief nemen en vol voor de aanval gaan dus. Daardoor zal er veel ruimte in de rug komen bij beide ploegen, want PSV speelt altijd aanvallend, dus ik verwacht een spectaculaire pot. Het zal gaan om effectiviteit, geluk, scheidsrechterlijke beslissingen, ik zie weinig verschillen morgen. Ik verwacht veel doelpunten, 2-2 of 3-2 of iets dergelijks."

Doelpuntenmachine Luuk de Jong hapert al tien jaar tegen angstgegner Feyenoord Luuk de Jong treft zondagmiddag een taaie tegenstander voor hem: Feyenoord komt op bezoek bij PSV. Pas twee keer in zijn carrière scoorde De Jong tegen Feyenoord, de laatste keer is alweer tien jaar geleden. Lukt het de doelpuntenmachine van PSV zondag wel om te scoren?

Voordeel PSV

De Mos ziet dat PSV een betere voorbereiding op de wedstrijd heeft dan Feyenoord, dat natuurlijk nog in de beker speelde. "Zij hebben een week rust gehad en spelen ook thuis. Je ziet dat bij Feyenoord de citroen toch een beetje is uitgeknepen."

Ook door verschillende blessures is Feyenoord behoorlijk gehavend voor zondag. Calvin Stengs is na donderdag uitgeschakeld, Gernot Trauner is er voor een lange poos uit, net als keeper Justin Bijlow. Slot moet daarom al tijden creatief zijn met de opstelling. "Er worden daar nu ook wat noodgrepen gedaan; Hancko op linksback, Nieuwkoop op rechtsbuiten. Het loopt daar gewoon stroef, er is gewoon een kwaliteitsgebrek."

Strijd wordt gestreden op het middenveld

De Mos kijkt vooral uit naar de duels op het middenveld, hij vindt dat bij beide ploegen het middenveld prima voor elkaar is. "Ik vind dat ze met Til, Tillman en Babadi hebben ze genoeg kwaliteit. Schouten moet je nu wel naar het middenveld halen en Ramalho achterin zetten, vind ik."

Opluchting voor Feyenoord: schade bij Calvin Stengs 'valt gelukkig mee' Alle Feyenoorders kunnen opgelucht ademhalen. Calvin Stengs, die tegen FC Groningen met een lelijke blessure van het veld werd gehaald, schijnt oké te zijn. Toen Stengs op een brancard de grasmat verliet, zat de schrik er goed in.

Ook voor Feyenoord ziet hij de meeste kansen door hun spelers op het middenveld, zij moeten het Schouten en co. lastig gaan maken. "Op het middenveld gaat een klappertje vallen met Zerrouki, Wieffer en Timber. Dat gaat wel wat worden tegenover Schouten. Mijn ervaring als trainer van PSV is dat Feyenoord altijd veel strijd levert, ze brengen altijd een extra stukje agressiviteit mee."

Ongeslagen status

Waar het bij Feyenoord al een tijd minder loopt, daar loopt het bij de Eindhovenaren juist erg goed. Er was een periode dat zij wat minder fris er uit zagen, maar na de winterstop swingt het weer in Eindhoven. De ongeslagen status in de Eredivisie komt daarmee steeds dichterbij, De Mos ziet hen ook als favoriet voor zondag.

Ze kunnen zelf dit seizoen nog een beetje extra glans geven, maar dan moet er zondag wel gewonnen worden. "Iedereen weet ondertussen wel dat die titel aanstaande is, maar de manier waarop die titel behaald gaat worden is van belang. Met een topscorer, met een ongeslagen status, met allemaal jongens die voor het Nederlands elftal geselecteerd kunnen worden. Dat zou een mooie prestatie zijn."