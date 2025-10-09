Voor de ranglijst heeft Oranje een gigantische walkover op Malta niet nodig, maar voor het gevoel zou dat wel fantastisch werken. Buiten dat ze het goede gevoel weer willen oppakken na de matige vorige interlandperiode, is er in de eerste paar dagen van de week gigantisch veel onrust geweest. Een ruime overwinning zou de rust even laten wederkeren.

Normaliter zou er niet zoveel geschreven worden over deze interlandperiode. Nederland staat bovenaan, heeft een ruim beter doelsaldo dan achtervolger Polen en heeft op papier een makkelijk programma. Malta en Finland werden eerder deze poule makkelijk opzij gezet, maar de vele randzaken zorgen toch voor een onrustige start.

Diefstal en blessure

Het begon al met het paspoortverhaal van Memphis, de beoogde eerste spits die zijn paspoort gestolen zag worden. Geen lekkere start, gaf ook Ronald Koeman toe. Maar, zo zei hij, er zijn nog genoeg opties om dat op te vangen. Wout Weghorst is fit en altijd klaar om te spelen, Donyell Malen kan ook op die plek én Mexx Meerdink was voor het eerst bij de selectie. Dat bleek van korte duur.

Koeman omschreef de situatie en dat kan niet anders over komen dan ontzettend knullig. Meerdink deed, zoals vaker, nog even mee met afwerken na de training en raakte nota bene daarbij geblesseerd. Weer een spits minder en een bliksembezoek aan Oranje voor de AZ'er. Weer gedoe bij Oranje.

'Dan moet ik wel naar huis'

Na de persconferentie werd duidelijk dat Koeman eerder bij de NOS had aangegeven dat ook hij de nodige andere zorgen aan zijn hoofd heeft. Dinsdag sloeg hij de training van Oranje over omdat er iets met zijn vrouw was. "Er ontstond iets, daar wil ik verder niet over uitweiden. Maar dan moet ik wel naar huis", zei hij daarover. Het siert hem dat hij er over spreekt.

Drie verschillende zaken in drie dagen. Het is geen lekkere aanloop naar de eerste wedstrijd van Oranje deze interlandperiode. Toch was Koeman, en ook Frenkie de Jong, relaxed bij de persconferentie. Logisch ook, want een overwinning op Malta zit er dik in. Nederland is op alle vlakken beter, heeft vast en zeker geleerd van de krappe overwinning op Litouwen en zal zich willen revancheren.

Al is het alleen maar het gedoe van de afgelopen dagen van zich af te spelen. Het zou de perfecte reactie zijn op de aanhoudende ruis. Daarbij is er een aantal spelers in de selectie die het minder makkelijk hebben bij hun club. Voor hen is dit ook de kans om weer een goed gevoel in het lichaam te krijgen. Geen zakelijke, saaie overwinning dus op Malta, maar pogen om te laten zien wat Oranje ook in Groningen (8-0 winst) liet zien. Dat is moeilijk te herhalen, zei Koeman, maar het zou Oranje allerbest uitkomen.