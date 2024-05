'Achteraf ben ik blij': Xavier Mbuyamba voelde zich tegen FC Twente 'eindelijk weer voetballer'

Het had zomaar gekund dat we heftige beelden hadden gezien van Xavier Mbuyamba, die tijdens een wedstrijd in elkaar zakt met een hartstilstand. Gelukkig kwam het zover niet voor de speler van FC Volendam. Tegen FC Twente voelde hij zich na lange onzekerheid 'eindelijk weer voetballer', zegt hij.

Mbuyamba deed een flinke tijd niet mee bij FC Volendam. Reden: er werd een hartritmestoornis bij hem ontdekt en het onderzoek daarnaar duurde bijna het hele seizoen. Uit voorzorg werd hij aan de kant gehouden. Tegen FC Twente (7-2 nederlaag) mocht hij eindelijk het veld weer in.

"Ik heb niet het gevoel dat hier een andere Xavier Mbuyamba zit", zegt de 22-jarige centrale verdediger tegen de Telegraaf. "Ik ben gewoon dezelfde. Als de hartritmestoornis wordt geconstateerd gaat er van alles door je hoofd. Maar uiteindelijk werd er bevestigd wat ik van binnen al die tijd al dacht en voelde: dat ik hoe dan ook zou terugkeren. Ik was blij dat ik weer kon gaan spelen.”

Defibrillator

Mbuyamba voetbalt voor de zekerheid met een onderhuidse defibrillator. "Achteraf ben ik blij dat ze de kleine afwijking hebben gevonden. Als ze er niet achter waren gekomen, dan had ik een verhoogde kans op een hartstilstand op het veld gehad, zoals Christian Eriksen kreeg. Of ik me nu veiliger voel dan voorheen? Niet per se, want ik denk er tijdens trainingen en wedstrijden eigenlijk helemaal niet aan en voel dat apparaatje ook helemaal niet zitten.”

Nu kan de 22-jarige weer vrijuit voetballen. Zondag sluit hij het seizoen bij Volendam af met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, toevallig de tegenstander waartegen hij in de tweede speelronde nog 'de blessure' opliep. Daarna wacht de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.