Adam Maher koestert mooie herinneringen aan bekerfinale met AZ: 'De badjas ligt nog steeds in mijn kamer'

AZ en Go Ahead Eagles staan voor hét duel van het jaar: de strijd om de KNVB Beker. Voor de ploeg uit Deventer belooft het hoe dan ook een memorabele maandagavond te worden, maar voor de mannen uit Alkmaar hangt er nóg meer van af. Adam Maher weet als kind van de club wat het betekent om met AZ de beker te winnen. “Toen zag je wat het met de club en stad deed”, vertelt Maher tegen Sportnieuws.nl.

Maher, tegenwoordig actief bij Damac FC in Saoedi-Arabië, benadrukt de belangen voor de Alkmaarders. "Het winnen van de KNVB Beker betekent altijd héél veel, maar dit jaar kan het hun seizoen écht redden”, opent de 31-jarige middenvelder. “Ze draaien in de competitie niet geweldig en dit is één van de enige mogelijkheden om nog Europees voetbal te halen. AZ móét winnen.”

'Gewild' AZ-talent krijgt advies van betrokken voetbalvader: 'Dan zal dat wel emoties naar boven brengen' De bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles belooft een bijzondere avond te worden voor Martijn Meerdink. Voor de ex-AZ'er is het niet zomaar een finale, want in de spits staat zijn zoon Mexx. Als trotse vader kijkt Martijn met grote betrokkenheid naar de ontwikkeling van zoonlief. Sportnieuws.nl sprak met hem over Mexx' groei en de emoties rond de finale. "Toen heb ik wel een traantje gelaten."

De vijfvoudig international van het Nederlands elftal blonk tussen 2010 en 2013 uit bij AZ en ziet overeenkomsten tussen het huidige seizoen en het laatste seizoen van hemzelf bij de Alkmaarders. “Destijds stonden wij er met de tiende plek in de Eredivisie zelfs slechter voor, maar we wonnen wel de beker door te winnen van PSV en schreven geschiedenis.”

Herinneringen aan het succes in 2013

De bekerwinst met AZ in 2013 heeft een bijzondere plek in Mahers voetbalcarrière. Voor de club en de fans was het een historisch moment. "Toentertijd had AZ nog bijna nooit een prijs gewonnen, dus we wisten niet wat we ons moesten voorstellen. Maar toen we eenmaal de beker pakten, leefde het héél erg. Je zag wat het deed met de club en de stad. Die bekerwinst heeft heel veel betekend."

Mats Deijl reageert op bizarre actie van Go Ahead Eagles-fan: 'Dat komt er bij mij zeker niet' Een Go Ahead Eagles-fan is wel heel erg overtuigd dat zijn ploeg maandag voor het eerst in de clubgeschiedenis de KNVB beker gaat winnen. De supporter is zelfs zo overtuigd dat hij alvast een enorme tattoo van de prijs op zijn lichaam heeft laten vereeuwigen. Go Ahead Eagles-aanvoerder Mats Deijl vindt het een bijzondere, maar mooie zet. "Deze meneer kunnen we niet teleurstellen", lacht Deijl in gesprek met Sportnieuws.nl.

Hoewel PSV destijds de grote favoriet was, wist AZ iedereen te verrassen. Maher herinnert zich die finale nog als de dag van gisteren. "PSV had alles al helemaal klaargezet voor de bekerwinst en hadden écht grote namen”, doelt Maher op spelers als Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Mark van Bommel.

“Als je een paar keer tegen hen speelt, dan verlies je het meest van de keren, maar Jozy (Altidore, red.) en ik zeiden toen tegen elkaar: ‘Deze pot speel je maar één keer, winnen en je hebt een prijs’. Tijdens de wedstrijd hadden we wel wat geluk. We kwamen snel op 2-0, maar daarna was het vooral verdedigen en tegenhouden. Ze kregen kansen en schoten op de lat en paal, maar wij hielden goed stand.”

Compleet gekkenhuis in Deventer, maar uitzwaaien van Go Ahead Eagles geweigerd: 'Dat kan in de weg zitten' Go Ahead Eagles en AZ staan voor dé wedstrijd van het jaar. In aanloop naar de bekerfinale is het in Alkmaar nog behoorlijk rustig, maar in Deventer is het één groot gekkenhuis. Eagles-trainer Paul Simonis en aanvoerder Mats Deijl zijn de rust zelve. "Ik heb niet het gevoel dat er veel spanning of angst heerst", stelt Deijl.

Badjas als tastbare herinnering

Op persoonlijk vlak betekende deze overwinning ook veel voor Maher. "Het was mijn eerste prijs op het hoogste niveau. Dat maakt het heel speciaal." De middenvelder koestert de herinneringen aan de bekerwinst en bewaart enkele bijzondere items die hem aan dat moment doen denken. "Mijn badjas ligt nog in mijn kamer. Dat vind ik altijd een mooie herinnering. Dat soort kleine prijsjes, zoals die badjas en het kleine bekertje, vind ik speciaal. Dat zijn dingen die je aan zulke momenten laat denken. Daar hecht ik wel waarde aan.”