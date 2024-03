ADO en FC Groningen moeten naar binnen na één bekertje op het veld

De topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen ADO en FC Groningen is even stilgelegd. De bezoekers kwamen op voorsprong via een goal van Romano Postema en daarna viel er een bekertje op het veld. Dus stuurde scheidsrechter Marc Nagtegaal iedereen naar binnen.

Het was een mooie aanval van FC Groningen, dat bezig is aan een sterke reeks in de Keuken Kampioen Divisie en met ADO vecht om directe promotie. Luciano Valente trok de bal voor en Postema liep hem uiteindelijk binnen.

FC Groningen vierde het feestje voor een tribune met alleen maar ADO-fans. Uiteindelijk kon één fan zich niet beheersen en die gooide een bekertje op het veld. Genoeg reden voor Nagtegaal om iedereen kort naar binnen te sturen voor een 'afkoelperiode'. Twee minuten later ging iedereen weer verder.