Advocaten Quincy Promes slijpen messen en gaan in hoger beroep: 'Hij heeft altijd ontkend'

Quincy Promes werd woensdagavond in Dubai gearresteerd op verzoek van Nederland. De 32-jarige voetballer is veroordeeld voor betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een neef op een feest. In Nederland moet hij een gevangenisstraf van 7,5 jaar uitzitten.

Nederland hoopt dat de Verenigde Arabische Emiraten zouden uitleveren. Met dat land heeft Nederland wel een uitleveringsverdrag en met Rusland, waar Promes woont en voetbalt, niet. Woensdagavond werd bekend dat Promes is gearresteerd.

Promes verbleef in Dubai, nadat hij daar met zijn club Spartak Moskou op trainingskamp was. Op het vliegveld werd hij aangehouden toen hij met de club terug naar Rusland wilde, omdat hij betrokken zou zijn bij een auto-ongeluk. In Dubai zou hij na een aanrijding zijn doorgereden.

Voor het uitleveringsverdrag geldt dat geen enkele mededeling mag worden gedaan over de inhoud en argumenten ervan. Het enige wat bekend werd, is dat de arrestatie heeft plaatsgevonden na een Red Notice van Nederland. Dat is een verzoek aan buitenlandse instanties om een persoon te laten arresteren. Eventuele volgende juridische stappen kunnen worden bepaald terwijl diegene vastzit. Een rechter in Dubai moet nu beslissen wat er gaat gebeuren. De vraag is hoe lang dat gaat duren.

Reactie advocaten

De advocaten van Promes Sophie Hof en Robert Malewicz hebben in een verklaring laten weten dat Promes altijd ontkend heeft betrokken te zijn geweest bij de feiten waarvoor hij in de rechtbank veroordeeld werd. "Wij hebben daarom namens Promes hoger beroep ingesteld. Deze week hebben wij ook diverse nieuwe onderzoekswensen bij het Amsterdamse gerechtshof neergelegd." Er is nog geen datum voor een hoger beroep.

Uitlevering

Dat betekent niet dat Promes niet kan worden uitgeleverd. Hoewel het vonnis niet definitief is, kan er volgens het verdrag tussen Nederland en de VAE nog steeds meegewerkt worden aan de terugkeer van een verdachte.