Afrika Cup 2023 | Zuid-Afrika vanaf penaltystip naar brons tegen Congo

Zuid-Afrika is de winnaar van de troostfinale van de Afrika Cup. In Abidjan was het 0-0 na reguliere speeltijd, waarna meteen strafschoppen werden genomen. Bafana Bafana deed dat beter dan Les Léopards.

Vlak voor de aftrap bleek er een andere scheidsrechter het fluitje te hanteren dan was ingeroosterd. De Marokkaanse ref Redouane Jiyed werd last-minute vervangen door de Ethiopiër Bamlak Tessema. De reden? Da's onbekend, maar er zijn geruchten dat Jiyed verwachtte dat hij de eindstrijd mocht fluiten en daarom bedankte voor de troostfinale.

Hugo Broos

Het eerste kwartier was aantrekkelijk, deels ook omdat de Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, Hugo Broos, en zijn Congolese collega hun elftal flink hadden opgeschud. Onwennigheid troef op het veld. De meeste dreiging kwam van Congo, maar erg opwindend was de strijd om het brons nog niet.

Congo sterker

Met nog twintig minuten te gaan wilde Broos eindelijk sterspeler Yoane Wissa (aanvaller bij Brentford) inbrengen. Congo, tweevoudig winnaar van de Afrika Cup (als Congo-Kinshasa), kreeg de overhand. Verdediger Mbemba, de captain, kreeg plots op twee meter van het doel de bal voor zijn voeten. Wonder boven wonder kreeg hij de bal over de lat. Mayele verzuimde ook om Congo verdiend naar de zege te schieten.

Strafschoppen

De regel bij de Afrika Cup in de troostfinale is dat er bij gelijkspel na negentig minuten geen verlenging komt, maar de bal direct op de stip gaat. De Zuid-Afrikanen misten de eerste pingel, waarna Congo viermaal op rij het doel trof. Maar op 4-4 lukte het niet om de vijfde ook tegen het net te rossen. En ja hoor, Bafana Bafana trok na een misser van Mbemba toch nog het brons naar zich toe.

Route van Zuid-Afrika

Zuid-Afrika verloor in de groepsfase van Mali, waarna de duels tegen Namibië (zege) en Tunesië (gelijk) nog vier punten opleverden. In de achtste finale schakelde het land toernooifavoriet Marokko uit, de nummer vier van het WK voetbal 2022. In de kwartfinale tegen Kaapverdië was keeper Ronwen Wililams in de strafschoppenreeks ook al de held. In de halve finale draaide het weer uit op strafschoppen, waarna Nigeria de eindstrijd bereikte.