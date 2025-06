Ajacied Davy Klaassen en vrouw genieten van 'beste vakantie ooit': 'De hele dag naar haar zachte benen en armen staren'

Ronald Koeman gaf het zelf ook al aan: het Nederlands elftal zit niet breed in de spitsen. En dat is een probleem dat al veel langer speelt. De tijden van spitsen als Ruud van Nistelrooij, Klaas-Jan Huntelaar of Patrick Kluivert is voorbij. Toch wordt er één duidelijke spits voorzien bij Oranje de komende periode. "Daar mag je best kritisch op zijn."