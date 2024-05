Ajacied kan debuteren voor nationale ploeg, ook oud-Feyenoorder in EK-voorselectie Turkije

Ahmetcan Kaplan mag hopen op een plekje in de EK-selectie van Turkije. De verdediger van Ajax zit bij de voorselectie van de nationale ploeg, net als voormalig Eredivisie-spelers Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü.

Kaplan miste het eerste anderhalve seizoen bij Ajax door blessureleed, maar sloot dit seizoen af als basisspeler en was een lichtpuntje bij de Amsterdammers. Dusdanig dat bondscoach Vincenzo Montella hem dus heeft opgenomen in de voorselectie.

In maart werd Kaplan al voor het eerst opgeroepen, maar uiteindelijk speelde hij in die interlandperiode zijn wedstrijden voor Jong Turkije in plaats van voor de hoofdmacht. Als hij komende week de laatste schifting overleeft, kan de centrale verdediger alsnog debuteren.

'Arne Slot wil Johan Bakayoko en Orkun Kökçü naar Liverpool halen' Arne Slot zou Johan Bakayoko en Orkun Kökçü naar Liverpool willen halen. De trainer is pas net aangekondigd als nieuwe hoofdtrainer van Liverpool, maar er gaan nu al geruchten rond over de aankopen die hij zou willen doen.

Voormalig Eredivisie-spelers

In de voorselectie is ook plek voor Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü. Eerstgenoemde is vaste waarde bij Fenerbahçe en bij de nationale ploeg kan de oud-NEC'er sinds zijn debuut in juni 2022 ook rekenen op een basisplaats.

Een derde oud-Eredivisie-speler is Enes Ünal, die succesvol was bij FC Twente. De inmiddels 27-jarige spits scoorde achttien keer in de Eredivisie voor de Tukkers. Momenteel speelt hij bij Bournemouth. Overigens is Ünal nog niet echt trefzeker bij Turkije, met drie goals in 33 interlands.

Grote namen in de selectie

De bekendste spelers in de selectie van Turkije zijn Altay Bayindir (Manchester United), Merih Demiral (Al-Ahli), Caglar Söyüncü (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Enes Ünal (Bournemouth), Hakan Calhanoglu (Inter), en Cenk Tosun (Besiktas). De voorselectie telt in totaal 35 spelers, waarvan er dus nog negen moeten afvallen.

Turkije speelt op het EK 2024 tegen Georgië, Portugal en Tsjechië. In aanloop naar het toernooi oefenen de Turken tegen Italië en Polen.

Voorlopige selectie Turkije voor het EK 2024

Keepers: Dogan Alemdar, Altay Bayindir, Ugurcan Cakir, Mert Günok



Verdedigers: Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci, Zeki Celic, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadioglu, Ahmetcan Kaplan, Mert Müldür, Cenk Özkacar, Caglar Söyüncü



Middenvelders: Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Hakan Calhanoglu, Salih Özcan, Berat Özdemir, Can Uzun, Okay Yokuslu, Ismael Yüksek



Aanvallers: Yunus Akgün, Kerem Akturkoglu, Oguz Aydin, Arda Güler, Irfan Can Kahveci, Semih Kilicsoy, Abdülkadir Ömür, Cenk Tosun, Enes Ünal, Yusuf Yazici, Bertug Yildirim, Baris Alper Yilmaz, Kenan Yildiz