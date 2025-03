Ajacied ziet één gewilde speler bij PSV: 'Die zou heel graag met het Ajax-logo spelen'

Dé clash van het jaar staat op het programma in het Philips Stadion: PSV - Ajax. De Amsterdamse Vincent van der Voort en Eindhovense Joel Borelli kijken als fans uit naar dé wedstrijd in de strijd om de landstitel. Sportnieuws.nl legde hen de keuzes tussen diverse spelers van PSV en Ajax voor. "Joey Veerman is leuk voor het stappen."

De eerste keuze waar het duo mee geconfronteerd wordt, gaat om de linkerflank: Mika Godts of Noa Lang. "Goh, dit is moeilijk", begint Van der Voort lachend. "Ik denk dat Godts een groot talent is en dat hij op het niveau van Lang gaat komen. Alleen dit moment vind ik dat hij nog wat wisselvallig is. Als ik dan moet kiezen tussen deze twee, dan denk ik dat Lang toch wat verder is. En hij blijft uiteindelijk ook gewoon een Ajacied."

'Speelt liever bij Ajax dan bij PSV'

De oud-profdarter, opgegroeid onder de rook van Amsterdam, is al sinds hij een kleuter is fervent Ajax-supporter. Hij beweert stellig dat Lang graag met voor zijn jeugdliefde had gespeeld. "Ik denk dat hij stiekem véél liever met het Ajax-logo had gevoetbald dan met die van PSV. Hij is alleen door de omstandigheden niet gekomen en dat heeft puur met die kwakzalver uit Duitsland (Sven Mislintat, red.) te maken", doelt Van der Voort op de voormalig technisch directeur van de Amsterdammers.

Joel Borelli, entertainer, muzikant en trouwe PSV-supporter, geniet regelmatig van het spel van de linksbuiten in het Philips Stadion. "Als Lang in goede doen is, dan is hij wel een jongen waarvoor je naar het stadion komt. Alleen als je verliest, dan is het soms ook wel ergerlijk om naar te kijken", zegt Borelli, die wordt aangevuld door Van der Voort. "Dan gaat hij voor de derde of vierde keer voor een actie, die dan weer mislukt."

De oud-darter gaat verder: "Maar dat maakt hem ook weer de speler die hij is. Hij kan uit het niets een goal maken. Ik vind hem echt wel een grote... Als je daar een coach op zet die hem begrijpt en die hem kan prikkelen, dan denk ik dat je gewoon een geweldige speler aan hem hebt."

Henderson of Schouten?

Op het middenveld geven Borelli en Van der Voort de voorkeur aan Jerdy Schouten. Dat gaat ten koste van Jordan Henderson. "Schouten vond ik op het EK héél goed, óók tegen toplanden en daar zit ook nog wel wat rek in", legt Van der Voort uit, die simpelweg niet onder de indruk is van Ajacied Henderson. Dat zit 'm voornamelijk in de houding van de Engelsman. "Bij hem heb ik niet het idee dat hij helemaal gek is van Ajax, dus doe dan maar Schouten."

Borelli is het helemaal eens met zijn kompaan aan tafel. "Ik vind Henderson ook een beetje zuur. Hij voelt zich heel snel aangevallen. Je zou denken dat zo'n gozer met zo'n carrière dat hij vooral een beetje lacht en iedereen laat lullen, maar hij laat zich wel een beetje de tent uitlokken", zegt de PSV-fan.

'Joey Veerman leuk voor het stappen'

De entertainer uit Eindhoven is duidelijk met wie Schouten het koppel moet vormen: Joey Veerman. "Joey is alleen al leuk voor het stappen", grapt Borelli. "Nee, hij is een fantastische voetballer met zoveel talent en bravoure. Alleen Davy Klaassen is nog steeds zó belangrijk voor Ajax, die wil je wel in je team hebben. Hij gaat altijd voorop in de strijd en geeft alles. Dat is zo'n jongen die wij bij PSV eventjes missen, maar ik wil ook nog in Eindhoven kunnen komen dus natuurlijk kies ik voor Veerman. Hij is een genot om naar te kijken."

