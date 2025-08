Oscar Gloukh heeft bij zijn komst naar Amsterdam direct voor een verrassend detail gezorgd. De Israëlische spelmaker zal op zijn Ajax-shirt niet zijn achternaam, maar zijn voornaam dragen. Vrijdag werd, na een lange periode van speculaties, officieel bekendgemaakt dat Gloukh definitief de overstap naar Ajax maakt.

Bij Red Bull Salzburg speelde de middenvelder 'gewoon' met zijn achternaam 'Gloukh' op zijn shirt, maar dat zal (voorlopig) de laatste keer geweest zijn. In Amsterdam zal hij met zijn voornaam, Oscar, op zijn shirt gaan spelen. Dat maakte Ajax bekend via de clubkanalen. Waarom de kersverse Ajacied deze keuze heeft gemaakt, blijft vooralsnog onduidelijk.

'Alles wat ik zoek, vind ik hier'

Zowel Ajax als de middenvelder zelf zijn blij dat de deal eindelijk rond is. Ajax-directeur voetbalzaken Alex Kroes noemt de aanwinst "een enorm creatieve en vaardige aanvallende middenvelder die garant staat voor doelpunten en assists" op de clubwebsite.

"Alles wat ik zoek, vind ik hier bij Ajax", laat de Israëlische middenvelder in een van zijn eerste interviews bij Ajax weten in een video op de website, waarin hij poseert met zijn nieuwe Ajax-shirt. Er wordt in de video niet ingegaan op zijn keuze om met zijn voornaam te spelen. Wel heeft de voetballer een duidelijk doel voor ogen in Amsterdam: "vijftien doelpunten en tien assists."

Bijzonder rijtje

De 21-jarige Israëliër ondertekende in Amsterdam een contract voor vijf seizoenen. Ajax betaalt minimaal 14,75 miljoen euro aan RB Salzburg. Als alle bonussen gehaald worden, kan dat bedrag oplopen tot 17,25 miljoen euro. Met rugnummer 10 schaart hij zich achter een bijzonder rijtje bij de Amsterdammers.

Eerder werd dat rugnummer gedragen door onder meer Dusan Tadic, Hakim Ziyech, Davy Klaassen, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Jari Litmanen, Clarence Seedorf en Dennis Bergkamp. "Heel leuk. Ik heb nu al kippenvel", reageerde de middenvelder op de vraag hoe het voelt om zich in dit rijtje aan te sluiten. Hij geeft aan een groot fan te zijn van Tadic: "Hij is echt een leidersfiguur."

