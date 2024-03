Ajax - Aston Villa kijk je live via deze zender

Ajax - Aston Villa is donderdag 7 maart de heenwedstrijd in de achtste finale van de Conference League. De gehavende Amsterdamse ploeg moet winnen om het verloren seizoen nog een beetje een gezicht te geven. Lukt dat? Je kunt in ieder geval de wedstrijd live kijken op tv.

Bij Ajax - Aston Villa zijn de ogen een keer niet gericht op Ajax-spelers, maar op Ollie Watkins. De Engelse spits van Villa doet in de Premier League nauwelijks onder voor Erling Haaland van Manchester. Watkins staat op 16 goals en 10 assists in Engeland en in de Conference League scoorde hij ook al vijf keer dit seizoen, waarvan twee keer in de groepsfase tegen AZ.

Opstelling Ajax tegen Aston Villa

Het 'ontzettend verzwakte' Ajax moet een plan bedenken om Villa, de nummer vier van de Engelse topcompetitie, af te stoppen. Wellicht is de net ingevoerde 5-3-2-opstelling van trainer John van 't Schip daar wel een antwoord op. Josip Sutalo is er in ieder geval niet bij in de Johan Cruijff Arena, want de Kroatische verdediger is geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Bodo/Glimt in de tussenronde. Ahmetcan Kaplan verving Sutalo in de Eredivisie ook al anderhalve wedstrijd.

Deze spelers van Ajax zijn bij een gele kaart tegen Aston Villa geschorst voor duel in Engeland In de achtste finale van de Conference League komt Ajax donderdagavond in actie. De Amsterdammers nemen het in het Europese tweeluik op tegen Aston Villa. Dit zijn de spelers die van beide ploegen op scherp staan voor de return in Birmingham.

Welke zender Ajax - Aston Villa?

Ajax - Aston Villa begint donderdag 7 maart om 18:45 uur. Lekker met het bord op schoot voetballen kijken dus. Het duel in de achtste finales van de Conference League wordt live uitgezonden op Veronica. De uitzending, met voorbeschouwing, begint op die zender om 18:00 uur. Je kunt, bijvoorbeeld vanwege een voor- of afkeur van een bepaalde commentator, ook inschakelen op ESPN 2.

Scheidsrechter

De scheidsrechter bij Ajax - Aston Villa is Enea Jorgji uit Albanië. Hij floot nog niet eerder een wedstrijd van een Nederlandse club. Er is ook een VAR aanwezig bij het duel in de achtste finale van de Conference League. Dat is een Italiaan: Luca Pairetto.

Achtste finale Conference League

Aston Villa werd groepswinnaar in de Conference League in Groep E. De Engelsen zaten ingedeeld bij AZ en wonnen twee keer van de Alkmaarders. In het AFAS Stadion werd het liefst 1-4, in Birmingham bleef de schade voor AZ beperkt met een 2-1 nederlaag. Villa mocht de tussenronde, waar Ajax wel in zat, overslaan. De Amsterdammers stroomden in vanuit de Europa League, waar ze in een groep met Brighton, Olympique Marseille en AEK Athene derde werden. Over twee duels werd het Noorse Bodo/Glimt vervolgens uitgeschakeld.