Ajax - Aston Villa | Amsterdammers begonnen aan loodzwaar duel met Engelsen

Ajax moet donderdagavond in eigen huis een eerste stap zetten richting de volgende ronde van de Conference League. Daarvoor moet de ploeg van trainer John van 't Schip wel langs een zware tegenstander in Aston Villa. Om de aanvallen van de Engelsen af te weren heeft de Amsterdamse trainer gekozen voor vijf verdedigers in zijn basiself.

Bij Ajax ontbreken nog altijd Steven Bergwijn en Steven Berghuis. De twee buitenspelers kampen al een tijdje met vervelende blessures en kunnen nog niet in actie komen. Ook Josip Sutalo is niet wedstrijdfit, als is het nog maar de vraag of hij nog zal spelen na het sterke optreden van Ahmetcan Kaplan tegen FC Utrecht.

Het hart van de defensie wordt tegen Aston Villa gevormd door Devyne Rensch, Kaplan en Jorrel Hato. De defensie voor doelman Diant Ramaj wordt gecompleteerd door Tristan Gooijer vanaf rechts en Borna Sosa vanaf links. Op papier spelen vormen vier middenvelders de middelste linie. In de praktijk zal Sivert Mannsverk de meest verdedigende zijn. Jordan Henderson en Kenneth Taylor spelen daarvoor en Kristian Hlynsson is de meest aanvallende man achter spits Brian Brobbey.

Vijf positieve punten waarom Ajax een kans maakt tegen Aston Villa Ajax en Aston Villa komen donderdagavond in actie in de Conference League, dan staat het heenduel in Amsterdam op het programma. De kansen zijn niet in het voordeel van de Amsterdammers, maar toch zijn er genoeg feiten om hoop uit te putten. Hieronder vijf punten waar Ajacieden die hoop uit kunnen halen.

Opstellingen Ajax en Aston Villa

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Mannsverk; Henderson, Taylor; Hlynsson, Brobbey.

Opstelling Aston Villa: Martinez; Konsa, Lenglet, Pau Torres, Digne; Diaby, Iroegbunam, Douglas Luiz, Rogers, Tielemans; Watkins.